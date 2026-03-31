La calima tiñe de ocre Canarias y se ve desde el espacio

La calima ha vuelto a envolver Canarias. Una masa de polvo sahariano avanzando sobre el Atlántico avanza hasta cubrir las islas y apagar el azul del cielo. El episodio afecta este martes a todo el archipiélago y ha activado el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología por visibilidad reducida a 3.000 metros, además de la prealerta declarada por el Gobierno de Canarias.

La intrusión de aire seco y cargado de partículas se deja notar ya a pie de calle y se aprecia visiblemente en los coches que acumulan la tierra depositada desde el lunes por la tarde.

Un manto de polvo sobre todas las islas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno canario activó la prealerta por calima para todas las islas a partir del lunes 30 de marzo a las 12.00 horas.

El fenómeno comenzó en las islas orientales y fue extendiéndose de forma progresiva al resto del archipiélago durante la tarde del lunes y la jornada del martes, hasta afectar a toda Canarias desde la superficie hasta medianías y cumbres.

Aviso amarillo y visibilidad reducida

La Aemet mantiene para este martes avisos amarillos por polvo en suspensión en Canarias. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, el episodio arrancó el lunes al mediodía; en Gran Canaria comenzó a las 17.00 horas de ese mismo día; y en Tenerife y el resto de las islas occidentales se extendió desde la madrugada de este 31 de marzo.

El polvo no desaparecerá de golpe. Los avisos de Aemet continúan durante el miércoles 1 de abril, aunque con distinta duración según la isla. En Lanzarote y Fuerteventura, el fin del aviso está previsto a mediodía, mientras que en áreas de Gran Canaria se prolongará hasta las 21:00 horas y en otras zonas del archipiélago hasta la noche.

La previsión general apunta a una retirada progresiva de la calima conforme cambie el viento y entre aire más limpio de origen atlántico.

Más calor y ambiente más seco

Este episodio llega además acompañado de un ascenso de las temperaturas máximas en Canarias. La predicción oficial para este martes habla de tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, pero empañados por la presencia de polvo sahariano, especialmente en las islas orientales y Tenerife. Esa mezcla de aire cálido y partículas en suspensión deja una sensación de ambiente seco.

Sanidad pide prudencia a la población sensible

La Consejería de Sanidad ha pedido extremar las precauciones, sobre todo en menores, personas mayores, embarazadas, pacientes con enfermedades respiratorias o cardiacas, fumadores y quienes trabajan al aire libre. Las recomendaciones oficiales pasan por evitar esfuerzos físicos en exteriores, permanecer el mayor tiempo posible en interiores, cerrar ventanas, limpiar el polvo con paños húmedos, hidratarse bien y pedir ayuda al 112 si empeoran los síntomas respiratorios.

Salud Pública recuerda que estos episodios pueden provocar irritación, tos y agravar crisis asmáticas o patologías previas.

Una imagen que impacta desde el satélite

Vista desde satélite, la calima impresiona porque dibuja con nitidez el viaje del polvo sahariano hacia Canarias. Pero más allá de la postal ocre, el fenómeno tiene efectos concretos sobre la visibilidad, la calidad del aire y la vida cotidiana. Este martes, el archipiélago despierta con esa pátina ocre que transforma el paisaje, un fenómeno atmosférico al que si bien los canarios están acostumbrados, nunca es agradable.

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