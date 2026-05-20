Un informe de Educación señala que el Instituto de Sandra Peña no abrió los protocolos ni de acoso ni de prevención de suicidio

Hace sólo unos días los padres de Sandra Peña reaccionaban indignados ante la decisión del juez que instruye el caso por el suicidio de su hija, Sandra Peña, en septiembre de 2025. El magistrado archivó provisionalmente la querella interpuesta por la familia contra el colegio al considerar que el centro tras reunirse con la madre sí tomó las medidas de protección que se requieren en estos casos de acoso escolar.

Los padres señalaban en Antena 3 Noticias que además de sentirse abandonados, esta decisión judicial, que entienden no está fundamentada, los ha hundido. La querella archivada por el juez iba dirigida contra la tutora, orientadora, jefa de estudios y la directora del Colegio privado Las Irlandesas de Loreto en Castilleja de La Cuesta. A pesar de ello, la familia ha tirado la toalla y ya ha presentado un recurso de reforma contra el archivo de la denuncia contra el centro, así nos lo ha confirmado su abogado, José Manuel Roales.

No se activó el protocolo antibullying ni autolítico

Para el abogado de la familia es contradictoria esta decisión judicial con el informe emitido por la Inspección de Educación que está adjuntado a la causa judicial emprendida por los padres. Un informe confidencial que señala que Las Irlandesas de Loreto, el centro donde Sandra Peña de 14 años estudiaba, no abrió los protocolos, ni de acoso ni de prevención del suicidio.

La Consejería que sigue adelante con el expediente administrativo nos confirma que sí se tomaron algunas medidas como fue separar de clase a las acosadoras de Sandra Peña.

Zara Villar, la madre de la menor, avisó al colegio en varias ocasiones del acoso que su hija estaba recibiendo por parte de tres compañeras, pero el centro tal como dice el informe de Educación no activó el protocolo antibullyng ni el de autólisis. Los padres entienden que el archivo de la causa contra el instituto no está fundamentado, ya que ni siquiera se ha tenido en cuenta los resultados de la autopsia que revelaron que la menor habría consumido alcohol, presumiblemente en el colegio, antes de quitarse la vida.

La investigación contra las tres alumnas que presuntamente acosaron a la menor continúa abierta. El Juzgado de Menores investiga en otra causa separada a las estudiantes implicadas en la muerte de Sandra Peña.

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