Efemérides de hoy 21 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 21 de mayo?

El 21 de mayo de 2025, Chile celebra su Día de las Glorias Navales empañado por la Tragedia de Antuco. Tan solo uno días antes de la festividad, una de las más importantes para los chilenos, ocurría la que es la mayor tragedia del Ejército de Chile en tiempos de paz.

Los sucesos del incidente se produjeron el 18 de mayo en las cercanías del volcán de Antuco, situado en los Andes. Durante una de las marchas formada por reclutas y oficiales, los militares fueron sorprendidos por un gélido vendaval causa de una mala preparación por parte de los altos mandos encargados de diseñar la ruta. De los 122 militares que marcharon, solo 77 pudieron regresar a sus casas, los otros 45 (un suboficial y 44 reclutas) murieron por hipotermia, enterrados bajo la nieve. El Día de las Glorias Navales sirvió para rendir homenaje a los caídos en la nieve.

Un 21 de mayo, pero de 1879, tiene lugar la batalla naval de Iquique en el marco de la Guerra del Pacífico. La asimetría de fuerzas entre los contendientes era evidente, mientras que la armada peruana contaba con uno de sus mejores dispositivos, el buque blindado Húascar, Chile trató de hacer frente con una obsoleta corbeta, La Esmeralda.

El enfrentamiento estaba decidido antes incluso de comenzar, aunque eso no impidió a que los marineros chilenos aguantaran hasta el final. En un momento, después de que el Húascar diera un espolonazo sobre La Esmeralda, el capitán de la fragata chilena, Arturo Prat, encontró bajo sus pies la cubierta de la nave enemiga.

Al grito de “¡al abordaje muchachos!” saltó sobre el acorazado para, segundos después, ser acribillado por la munición peruana.

El sacrificio de Prat es recordado en Chile cada 21 de mayo, en el Día de las Glorias Navales.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 21 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 21 de mayo?

1904.- Se funda la Federación Internacional de las Asociaciones de Fútbol (FIFA).

1950.- Un terremoto destruye gran parte de la ciudad peruana de Cuzco y causa la muerte de más de 1.500 personas.

1968.- Mayo francés. Ocho millones de franceses siguen la huelga general mientras se recrudecen los enfrentamientos entre estudiantes y policías.

1991.- Muere en atentado Rajiv Gandhi, ex primer ministro de India, cuando iba a dar un mitin en la ciudad de Sriperumbudur.

2000.- El Instituto Bernabeu de Alicante logra el primer parto de España de 'gemelos celulares', concebidos sin esperma del padre.

2004.- La FIFA firma el Código Mundial Antidopaje durante su LIV Congreso celebrado en París.

2010.- La Audiencia Nacional condena a 1.040 años a cada uno de los etarras que atentaron contra la T4 del Aeropuerto de Madrid Barajas, el 30 de diciembre 2006.

2017.- El político español Pedro Sánchez se impone a Susana Sánchez en las primarias a la secretaría general del PSOE.

2020.- El presidente de EE.UU, Donald Trump, anuncia la retirada del Tratado de Cielos Abiertos y culpa a Rusia de violar ese acuerdo.

2021.- Entra en vigor la tregua entre Israel y Hamás tras once días de hostilidades, la peor escalada de violencia en 7 años.

2024.- La UE aprueba definitivamente la Ley de Inteligencia Artificial.

¿Quién nació el 21 de mayo?

1527.- Felipe II, rey de España.

1916.- Harold Robbins, novelista estadounidense.

1921.- Andrei Sajarov, científico ruso.

1937.- Ricardo Alarcón de Quesada, político cubano.

1938.- Ana Diosdado, escritora y actriz española.

1941.- Diego Gracia Guillén, investigador español

1959.- Adriana Ozores, actriz española.

¿Quién murió el 21 de mayo?

1994.- Francisco Otero Besteiro, escultor español.

1998.- Pedro Escartín, jugador, árbitro, seleccionador de fútbol y periodista deportivo español.

2020.- Oliver E. Williamson, economista estadounidense.

2021.- Alejandro Fernández, bodeguero español.

2023.- León Ichaso, escritor y director de cine cubano-estadounidense.

2023.- Ray Stevenson, actor británico de cine y televisión.

2025.- Mariano Ozores, director y guionista de cine español.

¿Qué se celebra el 21 de mayo?

Hoy, 21 de mayo, se celebra el Día Internacional del Té.

Horóscopo del 21 de mayo

Los nacidos el 21 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 21 de mayo

Hoy, 21 de mayo, se celebran las santas Felicia, Virginia y Gisela y los santos Secundino, Valente y Timoteo.