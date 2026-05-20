Noticias de hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

Pedro Sánchez se enfrenta a las preguntas de la oposición en la primera sesión de control tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero niega todas las acusaciones

Zapatero lo niega todo. El juez le ha citado para declarar el 2 de Junio como presunto cabecilla de una trama de corrupción. Por delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental por blanqueo de capitales. La bomba Zapatero ha estallado en un gobierno que, de momento, ha cerrado filas alrededor de su figura.

El Gobierno cierra filas en torno a Zapatero

El Gobierno defiende a Zapatero y, de momento, en el PSOE van todos a una. El mensaje de Sánchez es claro, pide a los miembros del partido defender el legado del expresidente. Desde Moncloa, reclaman que se respete la presunción de inocencia.

La oposición, en tromba contra el Gobierno

La oposición se lanza en tromba contra el Gobierno y sus socios. Y hoy, sesión de Control en el Congreso. Sánchez se enfrenta a las preguntas de Feijóo, Rufián y Abascal. El líder de Vox ya ha emplazado al PP a presentar una moción de censura.

Acuerdo comercial para echar a andar el pacto con EE.UU.

La Unión Europea acaba de llegar a un acuerdo para que el pacto comercial con Estados Unidos, paralizado desde Julio, eche a andar. El acuerdo incluye una eliminación de aranceles a productos industriales estadounidenses a cambio de un límite máximo del 15% para las exportaciones europeas.

Los atacantes de San Diego emitieron la masacre en directo

Impactante documento que se acaba de difundir. Los asesinos de la mezquita de San Diego emitieron la masacre en directo. Ambos adolescentes iban vestidos de paramilitares y con rifles de asalto repletos de mensajes neonazis. También difundieron su propio suicidio.

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