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Noticias de hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 20 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, miércoles 20 de mayo de 2026 | Antena 3 Noticias

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Pedro Sánchez se enfrenta a las preguntas de la oposición en la primera sesión de control tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero niega todas las acusaciones

Zapatero lo niega todo. El juez le ha citado para declarar el 2 de Junio como presunto cabecilla de una trama de corrupción. Por delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental por blanqueo de capitales. La bomba Zapatero ha estallado en un gobierno que, de momento, ha cerrado filas alrededor de su figura.

El Gobierno cierra filas en torno a Zapatero

El Gobierno defiende a Zapatero y, de momento, en el PSOE van todos a una. El mensaje de Sánchez es claro, pide a los miembros del partido defender el legado del expresidente. Desde Moncloa, reclaman que se respete la presunción de inocencia.

La oposición, en tromba contra el Gobierno

La oposición se lanza en tromba contra el Gobierno y sus socios. Y hoy, sesión de Control en el Congreso. Sánchez se enfrenta a las preguntas de Feijóo, Rufián y Abascal. El líder de Vox ya ha emplazado al PP a presentar una moción de censura.

Acuerdo comercial para echar a andar el pacto con EE.UU.

La Unión Europea acaba de llegar a un acuerdo para que el pacto comercial con Estados Unidos, paralizado desde Julio, eche a andar. El acuerdo incluye una eliminación de aranceles a productos industriales estadounidenses a cambio de un límite máximo del 15% para las exportaciones europeas.

Los atacantes de San Diego emitieron la masacre en directo

Impactante documento que se acaba de difundir. Los asesinos de la mezquita de San Diego emitieron la masacre en directo. Ambos adolescentes iban vestidos de paramilitares y con rifles de asalto repletos de mensajes neonazis. También difundieron su propio suicidio.

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El informe forense de Jonathan Andic descarta un resbalón como causa de la muerte: "Es como si se hubiera lanzado por un tobogán"

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, detenido.

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Guardia Civil en Villanueva de la Serena.

Se entregan otros dos implicados en el asesinato a tiros del cantaor flamenco Matías de Paula

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Noticias de hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

Día Mundial de las Abejas

Efemérides de hoy 20 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 20 de mayo?

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, detenido.
Informe forense

El informe forense de Jonathan Andic descarta un resbalón como causa de la muerte: "Es como si se hubiera lanzado por un tobogán"

Un hombre mata a su expareja a puñaladas a plena luz del día en una plaza de Figueres, Girona
CRIMEN MACHISTA

Duras imágenes: Un hombre mata a su expareja a puñaladas a plena luz del día en una plaza de Figueres, Girona

La denuncia de la hermana de un preso fallecido en Las Palmas
Denuncia

La denuncia de la hermana de un preso muerto tras días pidiendo asistencia médica: "Ahora mismo mi hermano estaría vivo"

Ha convocado para el día 8 de junio a las 10:30h una concentración pacífica a las puertas del centro penitenciario Las Palmas II: "Esto no puede seguir pasando".

Cómo cargar el móvil
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Los bomberos avisan sobre cómo cargar el móvil para evitar accidentes

Para evitar los riesgos de cargar el móvil de forma incorrecta, es importante prestar atención al lugar donde lo hacemos.

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Julio Iglesias se querella contra Yolanda Díaz por injurias y calumnias

Imagen del coche de la Guardia Civil

Una madre denuncia presuntos abusos sexuales a su hija de 3 años por parte de su padre

El vídeo de la evacuación a un hombre de más de 200 kilos en Écija

Por el balcón y con grúa, así han evacuado a un hombre de más de 200 kilos en Écija

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