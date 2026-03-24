Dos guardias civiles de Alfafar salvan la vida de un hombre al que le dio un infarto en plena calle: "Me han resucitado"

Rafa sonríe con la emoción contenida en el rostro de quien aún no es consciente de que unos desconocidos le han salvado la vida. Hoy se ha reencontrado con sus rescatadores en el cuartel de la Guardia Civil de Alfafar. Los hemos visto fundirse en un largo abrazo.

El pasado 6 de marzo sufrió un infarto de miocardio en plena calle. Minutos antes había estado practicando natación en un gimnasio cercano. No recuerda haberse sentido mal. En su memoria se visualiza nadando y en la escena siguiente despertando en una habitación del Hospital La Fe de Valencia rodeado de su familia. En medio de esas dos únicas imágenes que le vienen a la cabeza hay un espacio en blanco. Un espacio en el que Rafa fue socorrido, en primer lugar, por una mujer que le vio desplomado y decidió pedir auxilio rápidamente a la Guardia Civil. En cuestión de segundos, dos agentes acudieron a socorrerle.

A sus 62 años nunca antes había sufrido un susto de esta magnitud. "Me siento feliz, me han hecho volver a nacer", ha asegurado ante los medios de comunicación. A día de hoy ha afirmado encontrarse "muy bien" de salud. Varias semanas después todavía no se lo cree: "Me han resucitado; me han devuelto a la vida". Rafa se refiere así con mucho cariño hacia sus rescatadores. Tres personas que supieron reaccionar en una situación a vida o muerte.

Melvy Álvarez fue quien dio la voz de alarma. Circulaba tranquilamente con su vehículo por las calles de la localidad valenciana cuando, de repente, vio a un hombre que parecía haberse desvanecido. Sin pensarlo dos veces, decidió parar su coche y acudir para ayudarle. En ese momento, se dio cuenta de que la situación era grave y decidió presentarse en el cuartel de la Guardia Civil que se situaba a unos metros de distancia. "Les dije a los agentes que vinieran conmigo porque ellos no sabían exactamente dónde estaba el hombre", ha explicado. "Fue todo tan rápido, había que actuar", ha relatado ante las cámaras de la prensa, conmovida por la hazaña en la que ella tuvo un papel protagonista. "Me he emocionado mucho al verlo así de bien y me siento muy contenta de que esté aquí", ha comentado Melvy.

Rafael Muñoz y Eloy Díaz son los dos agentes de Guardia Civil que escucharon los gritos de Melvy pidiendo auxilio al entrar al cuartel. Según ha contado Muñoz, "en cuanto escuchamos la llamada de socorro sin perder tiempo acudimos con ella al lugar" porque "había que darse prisa". "Al llegar me di cuenta de que la situación era crítica porque estaba inconsciente", ha rememorado. Asimismo se percató de que "tenía tanto los labios como parte del cuello azulados, no tenía pulso porque su corazón no latía y no respiraba", ha confesado. Sin más dilación, él y su compañero iniciaron la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pocos minutos más tarde acudió al lugar un equipo de la Policía Local con un desfibrilador externo automático (DEA). Tras colocarle el dispostivo médico, le aplicaron varias descargas y lograron que recuperara el latido. "Se me erizaron los pelos cuando vi que el corazón del hombre volvía a latir, que volvía a respirar y tenía vida otra vez", ha admitido el agente Muñoz.

Poco después, Rafa fue trasladado en ambulancia al Hospital La Fe de Valencia donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) varios días y, posteriormente, fue trasladado a planta donde finalizó su recuperación. "Afortunadamente aquí tenemos a Rafa", ha expresado sonriendo con admiración Muñoz quien ha revelado que esta experiencia con final feliz ha sido "un bálsamo después de la tragedia que padecimos en la DANA".

Para Díaz, es importante subrayar la actitud ejemplar como ciudadana de Melvy quien les comunicó la alerta rápidamente en cuanto se percató de lo que le había ocurrido a un ciudadano que no conocía. Ella con humildad ha señalado que hizo "lo que habría hecho cualquiera".

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