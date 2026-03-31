Martes Santo de 'levantá' térmica y de calima en Canarias: la previsión de César Gonzalo

Una gran tormenta de arena recorre el norte de África. Mide más 1.000 km de ancho. Países como Mauritania, Mali, Argelia, incluso el sur de Marruecos ha visto como los cielos se tornaban naranjas por el abundante polvo en suspensión que llegaba desde el desierto del Sáhara. Polvo que también llega en esta jornada a las Islas Canarias. Es la novedad en la previsión del tiempo en este Martes Santo que además viene con temperaturas más cálidas que las de ayer en el sur.

Vendaval en el nordeste

El fuerte viento en el nordeste no perdona. De nuevo con avisos de nivel naranja que se activan en puntos de Aragón, de Cataluña por rachas que ya han superado, por ejemplo, en el Pirineo de Huesca a los 130 kilómetros por hora. Además, hay que estar atentos al oleaje que en puntos de Girona y también en las Islas Baleares puede superar los seis metros de altura con aviso de nivel naranja con aviso por mala mar. El viento también será fuerte durante la mañana en el norte de la Comunidad de Madrid y en el sur de Castilla y León.

El Cantábrico nublado

El viento es el responsable de las nubes que persisten en los cielos del extremo norte, con algunas lluvias débiles que son posibles en Asturias, Cantabria y en el norte del País Vasco. Asimismo, pueden darse algunas nevadas en los Pirineos a partir de unos 1.400 metros, incluso en la cordillera cantábrica. En el resto van a predominar los grandes claros en este día en el que el sol lucirá con fuerza en el sur. Sólo a última hora en las Islas Baleares es cuando podrán aparecer algunos chubascos débiles.

Ascenso térmico

'Levantá' térmica de las temperaturas en la mitad sur con unos sorprendentes 30 grados en Sevilla y valores de hasta 27º en Córdoba. El ascenso será más ligero en el centro donde llegarán a los 20 ºC. En la mitad norte los termómetros apenas van a cambiar, y en cambio en Canarias ascienden de manera marcada fruto del polvo en suspensión que llega desde el Sáhara.

Polvo del Sáhara

Sin duda, es la novedad del día en el archipiélago canario la presencia de calima. Será muy abundante en la mayor parte de las islas y obliga a activar los avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología por baja visibilidad, y por una calidad del aire que va a ir empeorando con el paso de las horas. Hoy arranca este episodio que va a continuar por lo menos hasta el próximo jueves Santo.

Resto de la Semana Santa

Durante lo que queda de Semana Santa la previsión nos va a dejar pocas novedades. Mañana van a repetir las lluvias en el norte, también en Baleares y todavía continuará la calima en el archipiélago canario. Si notaremos como las temperaturas son ligeramente más bajas que las de hoy en puntos del norte. De cara al jueves Santo la novedad será que el polvo en suspensión abandona el archipiélago canario en el resto prácticamente seguiremos igual, para dar paso a un Viernes Santo en el que ya las nubes irán disminuyendo a orillas del Cantábrico y en Baleares. En el resto seguiremos con cielos despejados. Precisamente, durante el sábado y Domingo de Resurrección predominarán los cielos despejados con temperaturas cada vez más cálidas con valores que van a superar ampliamente los 20 grados en casi todo el país.

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