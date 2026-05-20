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Un ladrón colombiano detenido por asaltar a ancianas tramita su regularización pese a acumular más de 30 antecedentes policiales

El ladrón detenido por asaltar a ancianas por la espalda y robarles el bolso, es un colombiano con más de 30 antecedentes que ha solicitado su regularización.

El vídeo de la detención del ladrón que asaltaba a ancianas

El vídeo de la detención del ladrón que asaltaba a ancianas

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Marta Cidancha
Publicado:

Fuentes policiales confirman a Antena 3 Noticias, que el ladrón colombiano detenido por asaltar a ancianas en Calahorra, La Rioja, está tramitando su regularización porque no tiene antecedentes penales con sentencia firme. De momento le han aceptado que pueda presentar los papeles necesarios para llevarlo a cabo.

Este hombre, de 32 años, colombiano y que vive en España de forma ilegal, fue detenido el 19 de mayo por la Guardia Civil como presunto autor de un delito con robo con violencia y dos delitos de hurto cometidos contra mujeres ancianas.

La investigación, comenzó tras el robo a una mujer de 77 años que iba caminando, cuando el autor la asaltó por la espalda y le quitó los pendientes de un fuerte tirón. Al día siguiente, los agentes tuvieron conocimiento de que a otra mujer de 80 años le ocurrió lo mismo. El agresor la sujetó por los hombros y consiguió también sus pendientes, además de causarle lesiones por el forcejeo. Días después cometió el tercer asalto. Una mujer de 83 años entraba al portal de una vivienda cuando el ladrón le asaltó por la espalda y le arrancó la cadena de oro que llevaba.

Tras las investigaciones llevadas a cabo, los agentes identificaron que siempre seguía el mismo patrón. Víctimas de edad avanzada a las que perseguía para robarles, generalmente cuando las calles estaban poco transitadas o cuando las víctimas se acercaban a los portales.

El detenido es conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y acumula más de treinta antecedentes policiales y trece infracciones a la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana.

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