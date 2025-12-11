Un detenido en Canarias por la estafa de más de 90.000 euros en la compraventa de viviendas mediante pujas

El detenido se hacía pasar por el titular de una empresa dedicada a la compraventa de viviendas mediante el sistema de pujas. En el registro de su domicilio se intervino gran cantidad de documentación relacionada con la investigación.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre tras hacerse pasar por el titular de una empresa dedicada a la compraventa de viviendas mediante el sistema de pujas, llegando a estafar un total de 93.493 euros.

La investigación comenzó tras recibirse la denuncia de un hombre manifestando haber sido víctima de un presunto delito de estafa por parte de otro varón que habría conocido en su trabajo. El investigado captó la atención de la víctima tras presentarse como un empresario dedicado a la compraventa de viviendas. Por ese motivo le realizó dos trasferencias autorizadas por valor de 23.500 euros. El fin era que se destinaran a la compra de un inmueble.

Posteriormente, y una vez ganada la total confianza del denunciante, éste accedió a facilitarle las claves de acceso y operación de su banca on-line. El detenido aprovechó no solo para realizar numerosas retiradas de efectivo, sino también para pedir hasta ochopréstamos, de los cuales tres fueron aprobados, obteniendo un beneficio ilícito por valor de 48.000 euros. Sumando las primeras trasferencias, las retiradas de dinero y los préstamos, la cantidad total estafada ascendió a 93.493.

Tras obtener indicios suficientes se solicitó a la autoridad competente la entrada y registro en el domicilio del presunto autor de los hechos, así como el bloqueo de sus cuentas bancarias. Fruto de esta entrada y del registro se procedió a la detención del investigado. Además se intervinieron dos teléfonos móviles, un ordenador portátil y 10 pendrive. También, gran cantidad de documentación relacionada con los hechos denunciados y 517 euros procedentes del bloqueo de las cuentas.

Importancia de la Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional, en un comunicado, agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora. Ahí se puede facilitar información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional

