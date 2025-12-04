Recomendaciones para evitar estafas en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Quedan pocos días para que se celebre el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025. El próximo 22 de diciembre millones de personas estarán pendientes del Teatro Real esperando que la suerte les pase cerca. En un día de tanta expectación y nervios por saber si nuestros décimos han resultado premiados los ciberdelincuentes intentan sacar partido. En estos días abundan las estafas que buscan apropiarse de nuestros datos personales en un día de nervios y confusión. Para que no te lleves un susto aquí te dejamos algunos consejos clave que te harán inmune a las estafas. Toma nota.

No es necesario pagar ninguna fianza para poder cobrar un premio

¡Has ganado! ¡Un premio del Sorteo de la Lotería de Navidad es tuyo! Ahora queda lo más fácil, cobrar tu décimo. Atento porque los ciberestafadores tantean estos días varios perfiles de sus bases de datos para comunicarles que ya pueden cobrar su décimo premiado. En este tipo de estafa te pedirán que abones una pequeña cantidad para poder proceder al pago. Recuerda que nunca tienes que efectuar un pago para acceder a tu premio, lo único que necesitas es tener tu décimo premiado. Los premios se pagan al portador del décimo, de modo que solo tendrás que aportar tus datos personales y prepararte para cobrar.

Solo puedes comprar Lotería de Navidad en España

Que no te la cuelen. Si algún comercio online te ofrece la posibilidad de comprar un décimo del Sorteo de Lotería de Navidad fuera de España, estamos hablando de un fraude. Los décimos de la Lotería de Navidad solo pueden adquirirse en administraciones ubicadas en España o Andorra y en administraciones autorizadas. Si quieres un número concreto para tu décimo consulta nuestro Rastreador de la Suerte y te diremos en qué administraciones puedes encontrarlo.

Comprueba que el décimo que has comprado es original

Parece una obviedad pero no todos los décimos que circulan en el mercado son auténticos. Los maestros de las falsificaciones se esmeran para fabricar décimos que aunque parecen originales, no lo son. Por eso es fundamental que compruebes que tu décimo contiene un sello de la administración de Loterías que lo vende y un código de barras distintivo, estos elementos deben ser legibles para que los puedas comprobar.

Ojo con las famosas participaciones o rifas

Que la emoción por resultar premiado no te ciegue. Si compras una participación o participas en alguna rifa del Sorteo de la Lotería de Navidad comprueba que se trata de un premio autorizado por el negocio o el colectivo que las vende. En estos casos se puede recurrir al timo de inflar el precio o directamente vender participaciones inventadas.

Loterías no manda emails a los premiados

Si recibes un mail de la empresa estatal Loterías y Apuestas del Estado diciéndote que tu décimo ha resultado premiado: no piques, es un timo. Loterías no contacta por email con los ganadores de los premios del sorteo navideño.

Por mucho que insistan los ciberdelincuentes, nunca vas a recibir ningún correo electrónico de Loterías y Apuestas del Estado para informarte de que has ganado un premio. Si recibes un correo con ese contenido, se trata de una suplantación que encubre una estafa.

