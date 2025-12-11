Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Lotería de Navidad

El AMPA del colegio Ángela Guerrero anula 1.800 participaciones de su lotería de Navidad por un error en la administración

La comunidad educativa del colegio Ángela Guerrero se ha visto obligada a emitir un aviso urgente dirigido a todas aquellas personas que han comprado participaciones de su tradicional lotería de Navidad.

Imagen de archivo de una administraci&oacute;n de loter&iacute;as

Imagen de archivo de una administración de loteríasEuropa Press

Publicidad

Pilar Lombardo
Publicado:

El AMPA del centro ha informado de que un total de 1.800 participaciones vinculadas al número 29.325, correspondientes a los talonarios comprendidos entre el 1 y el 1.800, han quedado anuladas debido a un problema surgido en la administración encargada de suministrar los décimos.

Según ha explicado la asociación de madres y padres, el contratiempo se produjo en el momento de retirar los décimos que habían sido reservados con antelación para su posterior distribución en forma de participaciones. Sin embargo, al acudir a recogerlos, se encontraron con que la administración había vendido por error una parte de esos décimos, dejando disponible una cantidad inferior a la necesaria para respaldar todas las participaciones que el AMPA ya había puesto a la venta. Esta situación impedía garantizar la validez de los boletos emitidos, por lo que la asociación se ha visto obligada a proceder a su anulación inmediata.

Devolver los boletos anulados

Ante este incidente, el AMPA ha pedido colaboración y comprensión tanto a las familias como a las personas externas al centro que hubieran adquirido alguna participación. Aquellos compradores que dispongan de estos boletos, podrán recuperar el importe abonado. Para ello, deberán presentar físicamente las participaciones con el fin de proceder a su devolución y a la posterior destrucción del documento, evitando así que pueda circular o utilizarse por error durante el sorteo de Navidad del próximo 22 de diciembre. Aunque según hemos podido saber gracias al Colegio, la mayoría de los participantes ya han sido localizados y se les ha devuelto el dinero.

La asociación ha insistido en la importancia de devolver los boletos anulados, ya que carecerán completamente de validez, incluso en el caso hipotético de que el número resultara premiado. El comunicado subraya que esta decisión busca garantizar la transparencia y evitar confusiones el día del sorteo

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Salvaje discusión de tráfico en Córdoba: un conductor intenta atropellar a un motorista y le patea en plena calle

Salvaje discusión de tráfico en Córdoba

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de una administración de loterías

El AMPA del colegio Ángela Guerrero anula 1.800 participaciones de su lotería de Navidad por un error en la administración

Un detenido en Canarias por la estafa de más de 90.000 euros en la compraventa de viviendas mediante pujas

Un detenido en Canarias por la estafa de más de 90.000 euros en la compraventa de viviendas mediante pujas

Emergencias 112 Castilla-La Mancha - Imagen de archivo

Un muerto y un herido grave en un incendio en una casa de Mondéjar, Guadalajara

La Audiencia Provincial de Madrid
Bebe robado

Se reactiva por segunda vez el caso de la 'bebé robada' de Campo de Criptana

El socialista José Tomé sobre las denuncias por acoso sexual: “¿Usted nunca manda ningún Whatsapp o una broma a un compañero?
Acoso sexual

El socialista José Tomé sobre las denuncias por acoso sexual: "¿Usted nunca manda ningún Whatsapp o una broma a un compañero?"

Noticias de hoy
Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 11 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Efemérides de hoy 11 de diciembre de 2025: Se aprueba el protocolo de Kioto
Efemérides

Efemérides de hoy 11 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 11 de diciembre?

Consulta las efemérides de hoy 11 de diciembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Los niños de San Ildefonso ensayan para cantar los premios

Los niños de San Ildefonso ultiman los ensayos para el sorteo de la Lotería de Navidad

Un buque pierde parte de la carga al sufrir un golpe de mar cerca de las costas canarias

Un buque pierde parte de la carga al sufrir un golpe de mar cerca de las costas canarias

María Guardiola traslada sus condolencias a la familia y compañeros de la educadora social asesinada en Badajoz

Condenan a seis años de internamiento a los dos menores que asesinaron a la educadora social en Badajoz

Publicidad