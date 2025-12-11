El AMPA del colegio Ángela Guerrero anula 1.800 participaciones de su lotería de Navidad por un error en la administración

El AMPA del centro ha informado de que un total de 1.800 participaciones vinculadas al número 29.325, correspondientes a los talonarios comprendidos entre el 1 y el 1.800, han quedado anuladas debido a un problema surgido en la administración encargada de suministrar los décimos.

Según ha explicado la asociación de madres y padres, el contratiempo se produjo en el momento de retirar los décimos que habían sido reservados con antelación para su posterior distribución en forma de participaciones. Sin embargo, al acudir a recogerlos, se encontraron con que la administración había vendido por error una parte de esos décimos, dejando disponible una cantidad inferior a la necesaria para respaldar todas las participaciones que el AMPA ya había puesto a la venta. Esta situación impedía garantizar la validez de los boletos emitidos, por lo que la asociación se ha visto obligada a proceder a su anulación inmediata.

Devolver los boletos anulados

Ante este incidente, el AMPA ha pedido colaboración y comprensión tanto a las familias como a las personas externas al centro que hubieran adquirido alguna participación. Aquellos compradores que dispongan de estos boletos, podrán recuperar el importe abonado. Para ello, deberán presentar físicamente las participaciones con el fin de proceder a su devolución y a la posterior destrucción del documento, evitando así que pueda circular o utilizarse por error durante el sorteo de Navidad del próximo 22 de diciembre. Aunque según hemos podido saber gracias al Colegio, la mayoría de los participantes ya han sido localizados y se les ha devuelto el dinero.

La asociación ha insistido en la importancia de devolver los boletos anulados, ya que carecerán completamente de validez, incluso en el caso hipotético de que el número resultara premiado. El comunicado subraya que esta decisión busca garantizar la transparencia y evitar confusiones el día del sorteo

