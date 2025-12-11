El Ayuntamiento de Madrid recula: los vehículos sin etiqueta empadronados podrán seguir circulando en 2026

El consistorio madrileño ha ampliado la moratoria de acceso a los vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta. Tal y como ha detallado, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se amplia "la excepción para que continúe a lo largo del próximo año aquellos vehículos sin etiqueta. Hemos tomado esta decisión de ampliar esta excepción teniendo en cuenta el bajo impacto medioambiental".

"Los vehículos sin distintivo ambiental cuyos propietarios estén empadronados en la capital o dados de alta en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) podrán continuar circulando por el término municipal (Madrid ZBE) hasta el 31 de diciembre de 2026", expresa el texto donde se recoge la norma, que ha sido aprobada este jueves en la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible.

El texto se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el próximo lunes 15 de diciembre.

Carabante ha puesto de relieve que el número de vehículos sin etiqueta "es muy reducido y, por tanto, el impacto ambiental es reducido".

Esta medida beneficiará entre 14.000 y 15.000 vehículos que podrán seguir circulando por la capital madrileña. Una decisión que viene tras valorar el bajo impacto que tiene en la calidad del aire estos vehículos en una ciudad con una movilidad de 4'8 millones de accesos diarios.

La normativa de la ZBE entró en vigor el 1 de enero de 2022. En un principio, las restricciones debían darse por completadas en enero de 2025. Sin embargo, se estableció un año de moratoria para que los coches pudieran circular, salvo en la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección.

Asimismo, la ZBE se iba a instaurar a partir el 1 de enero de 2026 con inclusión de multas a los vehículos empadronados. Algo que, de momento, no ocurrirá.

Cambios en el SER: de 180.000 plazas a casi 260.000

Esta normativa llega de la mano con cambios en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). El proyecto contempla la posibilidad de ampliar el horario de prestación del servicio en varias áreas de la capital. Se planteará un horario extendido más allá de las 21:00 horas de lunes a viernesno festivos y desde las 15:00 horas los sábados, domingos y festivos. Una normativa con la que se busca garantizar la disponibilidad de aparcamiento en zonas de intensa actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio.

Asimismo, el SER se extenderá a 22 barrios de siete distritos. Estos son: Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, llegando por primera vez a Puente de Vallecas y Moratalaz.

Se trata de una ampliación gradual y se prevé que el SER pase de 181.493 plazas actuales a 258.985, con un aumento del 42'7%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.