La madre del niño asesinado en Garrucha niega que "consintiera" los malos tratos por parte de su pareja

La defensa de Bárbara, la madre de Lucas, el niño de cuatro años asesinado en Garrucha (Almería), ha negado que su clienta presenciara el crimen o consintiera el maltrato.

Según ha declarado la letrada, María del Mar Piñero, a EFE, este jueves a las 10:00 ratificará la medida de prisión provisional, comunicada y sin fianza durante la comparecencia en la Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Vera.

La abogada ha alcanzado que volverá a pedir la libertad de su cliente y rechaza las afirmaciones del auto de ingreso en prisión que sitúan a la madre en el domicilio a las 12:00 horas.

María del Mar Piñero ha afirmado que "en el auto se hacen ciertas afirmaciones que no están corroboradas ni verídicamente ni por parte de mi representada". Asimismo, ha señalado que "ni se ha afirmado ni se ha desmentido" el hecho de que ella estuviera presente y que ese extremo "tampoco se recoge en el atestado" policial.

Una serie de declaraciones a los que la letrada niega que la madre "conociera" o "consintiera" los malos tratos por parte de su pareja. En lo que respecta al silencio de la detenida, la abogada ha detallado que se trata de un "consejo" legal, a la espera de tener "instrucción entera".

La pareja de la madre del niño asesinado habría violado y golpeado al menor hasta matarlo

Según recoge el auto de ingreso en prisión dictado por la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera, Almería, la pareja de la madre de Lucas habría violado y golpeado al menor hasta provocarle la muerte.

La investigación detalla que la pareja de la madre "maltrataba y golpeada" de forma habitual al menor. El auto plasma que en una ocasión habría llegado a fracturar un hueso del brazo del niño y añade que todos estos malos tratos se producían "con conocimiento" de la madre del menor.

Según lo investigado, fue sobre las 11 de la maña del 3 de diciembre cuando la madre del menor fue a preparar comidas al quisco donde trabaja. De esta forma, dejó solos en la vivienda a su pareja y al niño. El hombre habría aprovechado para violar y golpearle en el abdomen hasta matarle.

La familia denunció la desaparición del menor a última hora de la tarde del 3 de diciembre. Fue entonces cuando servicio de Emergencias 112 puso en marcha a la Policía Local de Garrucha, Protección Civil y Guardia Civil. Los familiares utilizaron las redes sociales para localizar al menor.

El Instituto Armado localizó el cuerpo sin vida del pequeño en una zona rocosa de una playa de Garrucha. Los agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención de la madre y el hombre.

