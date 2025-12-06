Las estafas telefónicas vuelven todos los años por Navidad

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a dos personas dedicadas a falsificar documentos oficiales para dar de alta líneas telefónicas enviando mensajes de texto de manera masiva con la finalidad de estafar. Con las ganancias obtenidas compraban productos electrónicos que vendían en aplicaciones de segunda mano para blanquear los beneficios. En el centro de operaciones instalado en un domicilio de Barcelona se encontraron 75 terminales móviles, 11.050 euros en cupones de tarjetas de criptomonedas, 1.150 euros, 17 consolas y documentación falsa.

¿Qué es el "smishing"?

Los ciberdelincuentes consiguen suplantar la identidad de empresas de confianza para engañarnos y se dedican a enviar centenares, miles de mensajes de texto (SMS) a las víctimas, haciéndose pasar por todo tipo de entidades de confianza, como bancos, empresas públicas de la Administración, tiendas o comercios, familiares o amigos. El objetivo, como siempre, es obtener toda la información personal y bancaria para llevar a cabo nuevos fraudes o hacerse con nuestro dinero. Adjunto a ese sms aparece un enlace en el que si pinchamos estamos perdidos. Los estafadores se las apañan para hacerse con nuestro usuario, contraseñas, correos, número de teléfono, domicilio y a partir de ahí robar la mayor cantidad de dinero posible.

¿Cómo blanqueaban el dinero robado?

Los arrestados contrataron fraudulentamente 431 líneas de telefonía móvil mediante el envío de más de 790.000 mensajes de texto fraudulentos. Posteriormente compraban material electrónico – planchas de peinado profesional y consolas- que vendían en plataformas de compraventa para blanquear el dinero obtenido con estas estafas Se les imputan los delitos de estafa y falsedad documental.

Demasiadas líneas de teléfono, la pista

La investigación se inició a mediados de este año cuando se recibió la denuncia de un proveedor de servicios de telefonía móvil alertando de gran cantidad de contrataciones de líneas móviles de manera irregular. Tras varias averiguaciones los agentes lograron determinar que había dos personas que se dedicaban a realizar campañas masivas de "smishing" desde una vivienda de la provincia de Barcelona. Habían instalado un centro de operaciones con gran cantidad de cargadores para poder conectar al mismo tiempo múltiples dispositivos y así poder realizar su actividad delictiva sin ninguna limitación.

Consejos para no caer

Consejos de la Policía Nacional para no caer en estas ciberestafas:

Comprobar el emisor de los mensajes o llamadas recibidas. Existen foros donde se puede consultar si existen estafas relacionadas con los números de teléfono que están intentando ponerse en contacto con nosotros.

No aportar datos personales sin cerciorarse de que se trata de la entidad en cuestión. Nuestra entidad bancaria, compañía telefónica o empresa de suministros ya dispone de estos datos, por tanto, nunca nos los va a pedir.

No facilitar nunca información de tarjetas, documentos de identidad, declaración de la renta, nóminas, nombres de usuario, claves y contraseña.

No aceptar, en ningún caso, las condiciones que ofrezcan en una misma llamada o comunicación. Solicitar que nos remitan la documentación para su estudio o emplazar a que nos realicen una segunda llamada para que podamos hacer comprobaciones

No clicar en los enlaces de los mensajes de texto que nos envíen y, en el caso de las cuentas bancarias, acceder siempre a través de la aplicación que nos facilitan las entidades financieras, compañías telefónicas o empresas de suministro.

Desconfiar si el interlocutor nos pone continuamente en espera, cada vez que le aportamos un dato que previamente nos ha solicitado, porque puede estar realizando una “llamada a tres” para autorizar una transferencia de fondos en ese mismo momento.

