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Detenido por agredir con un hacha en plena calle a dos mujeres y un varón en Montefrío, Granada

Los heridos han sido trasladados al Hospital de Traumatología de Granada y el agresor ha sido localizado y detenido en un paraje rural cercano a la localidad.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

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Paula Hidalgo
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Un hombre de 45 años ha sido detenido este lunes acusado de agredir con un hacha a dos mujeres y otro varón en plena calle en la localidad de Montefrío, en Granada. Como consecuencia del ataque, las dos personas han resultado heridas de diversa consideración y han tenido que ser trasladadas al hospital.

Ha ocurrido cerca de las once de la mañana en la calle Fuente y Prado de la localidad granadina, cuando las víctimas iban paseando y el agresor les ha atacado con el hacha "sin mediar palabra". Así lo ha explicado la alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez a Europa Press. Según apuntan las primeras informaciones, una de las mujeres es de mediana edad y la otra podría tener unos 70 años. Desde el municipio explican que no parece que el agresor esté empadronado allí y los vecinos no se explican qué le habría podido motivar a llevar a cabo el ataque.

Un amplio dispositivo de búsqueda

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, que han procedido a la búsqueda del agresor, y la propia regidora, que ha trasladado el "apoyo" y "cariño" del municipio a las víctimas y sus familias. En el momento en el que tuvieron conocimiento de los hechos, la Guardia Civil de Granada puso en marcha un amplio dispositivo para detener al agresor.

Han acudido también al lugar patrullas pertenecientes a la compañía de Loja, así como de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, apoyadas por la Unidad Aérea y drones del Equipo Pegaso de la Guardia Civil. Consiguieron localizar y detener al agresor a las 12:00 horas en un paraje rural cercano a la localidad.

El 112 alertó además a los servicios sanitarios, que movilizaron un helicóptero. Desde la Guardia Civil precisan que los heridos, de diversa consideración, fueron sido trasladados al Hospital de Traumatología de Granada.

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