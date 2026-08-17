Cuatro muertos y un herido grave en un accidente tras chocar un coche con un camión en Zaragoza

Cuatro personas han muerto y otra ha resultado herida grave en un accidente de tráfico este lunes en la N-122, entre las localidades zaragozanas de Bulbuente y Maleján, tras un choque frontal entre un turismo y un camión.

Las cuatro personas que han perdido la vida eran todas ocupantes del mismo vehículo, el que ha chocado contra el camión, según han informado fuentes de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Un helicóptero ha trasladado al herido de gravedad hasta un centro hospitalario. En el siniestro se ha visto involucrado otro turismo, pero no ha habidos heridos por su parte. Hasta el lugar del suceso se han desplazado bomberos de la Diputación de Zaragoza que han tenido que excarcelar a las víctimas, y también han intervenido Guardia Civil y 061.

Dos muertos en Navarra

Hace menos de una semana, dos hombres de 38 y 23 años murieron y otro joven de 24 ha resultado herido de gravedad tras producirse un accidente en Beriáin (Navarra).

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 recibió aviso a las 23:45 horas del jueves, después de que el vehículo en el que criculaban los tres varones se saliera de la vía en el kilómetro 1,6 de la carretera NA-6009 y colisionara contra el muro de hormigón de una vivienda de la calle Idiazelaia.

Según avisó el Ejecutivo foral, se trasladaron al lugar del accidente efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico de Noáin y patrullas de Seguridad Vial y la Brigada de Atestados de la Policía Foral.

Por su parte, los servicios de emergencia no lograron salvar la vida del conductor y el copiloto del coche, dos hombres de 38 y 23 años respectivamente, que perdieron la vida en el lugar.