Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

ATAQUE

Muere un hombre de 55 años tras ser atacado por un perro en plena calle

La Policía de West Yorkshire ha detenido al propietario del animal, acusado de asesinato y de tener un perro peligrosamente fuera de control en un lugar público.

Imagen de archivo de un perro ladrando.

Imagen de archivo de un perro ladrando. Pexels

Publicidad

Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

Un hombre de 55 años ha muerto después de ser mordido por un perro que, según la Policía de West Yorkshire, estaba "peligrosamente fuera de control" en un sendero de Wakefield, en West Yorkshire, Reino Unido.

El suceso tuvo lugar el sábado alrededor de las 13:30 horas en una antigua vía ferroviaria situada cerca de Blacker Lane, en Calder Grove, en las proximidades de la localidad de Crigglestone.

El hombre, cuya identidad no ha sido facilitada, sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital en estado crítico. Falleció poco después de las 19:00 horas.

La Policía de West Yorkshire ha detenido a otro hombre, también de 55 años, bajo sospecha de asesinato y de ser el propietario del perro que habría causado heridas. El detenido permanece bajo custodia policial.

El animal ha sido localizado y permanece bajo control de las autoridades mientras continúa la investigación.

La Policía busca a dos personas que ayudaron al herido

Los investigadores han hecho un llamamiento para localizar a dos mujeres que se detuvieron para ayudar al hombre después del ataque. Una de ellas se llama Sophie.

El inspector detective Michael Cox ha pedido a ambas que contacten con la Policía para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.

"Lamentablemente, ha muerto un hombre y es realmente importante que entendamos las circunstancias de lo que ha ocurrido", ha señalado Cox.

El agente ha explicado que las dos mujeres ayudaron al herido y posteriormente orientaron a los agentes que acudieron al lugar.

La Policía también busca a cualquier persona que pudiera haber presenciado o escuchado el altercado inicial entre los dos hombres. Los investigadores han destacado que el incidente se produjo en una zona utilizada habitualmente por personas que salen a caminar.

"Instamos a cualquiera que haya visto o escuchado alguna parte del intercambio entre estos dos hombres que, por favor, se ponga en contacto", ha indicado Cox.

Finalemnte, detacar que la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar qué ocurrió antes de que el hombre resultara herido.

Polémica en Estados Unidos: Una mujer denuncia a un agente por apuntarle con un arma

Momento de tensión

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de un perro ladrando.

Muere un hombre de 55 años tras ser atacado por un perro en plena calle

Nuevo ataque en Ormuz.

Irán se prepara para una nueva escalada con Estados Unidos y ve complicado llegar a un acuerdo definitivo

Imagen de una escultura funeraria en un cementerio mientras el humo se eleva sobre una instalación de Wildberries

Ucrania lanza uno de los mayores ataques aéreos contra Rusia desde el inicio de la guerra

Pánico en pleno vuelo que obliga a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Múnich (Alemania) tras reventar las ruedas
ALEMANIA

Pánico en pleno vuelo al aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Múnich (Alemania) tras salirse de la pista al despegar

Imagen de archivo de un rayo
Muerte

Un turista de 30 años muere tras ser alcanzado por un rayo mientras escalaba

Billete de 10 euros
Pensiones

Alemania aprueba una pensión de 10 euros al mes para los niños de entre 6 y 18 años

El objetivo es que los jóvenes acumulen un patrimonio propio a lo largo de los años y aprendan desde pequeños como funciona la previsión financiera en los mercados de capitales.

Coche y agente de policía en Argentina
Tragedia familiar

Muere un hombre tras chocar con un camión al volver del tanatorio de su hermana

La víctima viajaba con su padre de 77 años, que ha tenido que ser trasladado al hospital, y su hermano que ha quedado ileso.

Arranca el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer que estranguló a sus tres hijos

Arranca el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer que estranguló a sus tres hijos

VÍDEO: Terremoto en Indonesia

Las increíbles imágenes de los servicios de rescate tras el terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

Imagen de archivo de un coche de policía en Estados Unidos

Un tiroteo masivo deja un muerto y cuatro heridos durante un concierto al aire libre

Publicidad