Muere un hombre de 55 años tras ser atacado por un perro en plena calle

Un hombre de 55 años ha muerto después de ser mordido por un perro que, según la Policía de West Yorkshire, estaba "peligrosamente fuera de control" en un sendero de Wakefield, en West Yorkshire, Reino Unido.

El suceso tuvo lugar el sábado alrededor de las 13:30 horas en una antigua vía ferroviaria situada cerca de Blacker Lane, en Calder Grove, en las proximidades de la localidad de Crigglestone.

El hombre, cuya identidad no ha sido facilitada, sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital en estado crítico. Falleció poco después de las 19:00 horas.

La Policía de West Yorkshire ha detenido a otro hombre, también de 55 años, bajo sospecha de asesinato y de ser el propietario del perro que habría causado heridas. El detenido permanece bajo custodia policial.

El animal ha sido localizado y permanece bajo control de las autoridades mientras continúa la investigación.

La Policía busca a dos personas que ayudaron al herido

Los investigadores han hecho un llamamiento para localizar a dos mujeres que se detuvieron para ayudar al hombre después del ataque. Una de ellas se llama Sophie.

El inspector detective Michael Cox ha pedido a ambas que contacten con la Policía para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.

"Lamentablemente, ha muerto un hombre y es realmente importante que entendamos las circunstancias de lo que ha ocurrido", ha señalado Cox.

El agente ha explicado que las dos mujeres ayudaron al herido y posteriormente orientaron a los agentes que acudieron al lugar.

La Policía también busca a cualquier persona que pudiera haber presenciado o escuchado el altercado inicial entre los dos hombres. Los investigadores han destacado que el incidente se produjo en una zona utilizada habitualmente por personas que salen a caminar.

"Instamos a cualquiera que haya visto o escuchado alguna parte del intercambio entre estos dos hombres que, por favor, se ponga en contacto", ha indicado Cox.

Finalemnte, detacar que la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar qué ocurrió antes de que el hombre resultara herido.