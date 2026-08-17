Noticias de hoy, lunes 17 de agosto de 2026

La semana comienza con los focos puestos sobre Ceuta, pero también sobresaltada por el tiroteo registrado en Huelva.

Una mujer embarazada muerta, uno de sus hijos también y la abuela

Al menos tres personas habrían fallecido en la barriada del Rocío en Isla Cristina, en Huelva. Dos encapuchados abrieron fuego desde una motocicleta, las primeras hipótesis apuntan a un posible enfrentamiento entre clanes por narcotráfico.

Muere un militar de la UME

Un militar de la UME ha fallecido en un trágico accidente. Ha ocurrido durante los trabajos de extinción del fuego en Huesca. La autobomba en la que viajaba se ha salido de la vía y ha caído por un barranco. Otros tres integrantes han resultado heridos. En el CECOPI han guardado un minuto de silencio por lo ocurrido. Ahora tratan de esclarecer las causas.

Sigue la crisis en Ceuta

El ambiente en Ceuta sigue siendo tenso. Los ciudadanos no pueden más y miles de migrantes se niegan a abandonar España. Aseguran que van a comenzar una huelga de hambre hasta que se les conceda el asilo.

La ministra dice que en Ceuta no hay colapso sanitario

"No hay colapso sanitario. Hay sobreesfuerzo de los profesionales. pero no se puede hablar de colapso sanitario...." Mónica García niega que la sanidad de la ciudad de Ceuta esté colapsada. Contradice así a los sanitarios del hospital de la ciudad autónoma que lo llevan denunciando varios días. Hoy visitará Ceuta la ministra de migraciones, Elma Saiz más de dos semanas después del inicio de la crisis. Pedro Sánchez se reunirá telemáticamente con los ministros implicados desde Lanzarote, donde pasa sus vacaciones.

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