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Noticias de hoy, lunes 17 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 17 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, lunes 17 de agosto de 2026 | Antena 3 Noticias

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La semana comienza con los focos puestos sobre Ceuta, pero también sobresaltada por el tiroteo registrado en Huelva.

Una mujer embarazada muerta, uno de sus hijos también y la abuela

Al menos tres personas habrían fallecido en la barriada del Rocío en Isla Cristina, en Huelva. Dos encapuchados abrieron fuego desde una motocicleta, las primeras hipótesis apuntan a un posible enfrentamiento entre clanes por narcotráfico.

Muere un militar de la UME

Un militar de la UME ha fallecido en un trágico accidente. Ha ocurrido durante los trabajos de extinción del fuego en Huesca. La autobomba en la que viajaba se ha salido de la vía y ha caído por un barranco. Otros tres integrantes han resultado heridos. En el CECOPI han guardado un minuto de silencio por lo ocurrido. Ahora tratan de esclarecer las causas.

Sigue la crisis en Ceuta

El ambiente en Ceuta sigue siendo tenso. Los ciudadanos no pueden más y miles de migrantes se niegan a abandonar España. Aseguran que van a comenzar una huelga de hambre hasta que se les conceda el asilo.

La ministra dice que en Ceuta no hay colapso sanitario

"No hay colapso sanitario. Hay sobreesfuerzo de los profesionales. pero no se puede hablar de colapso sanitario...." Mónica García niega que la sanidad de la ciudad de Ceuta esté colapsada. Contradice así a los sanitarios del hospital de la ciudad autónoma que lo llevan denunciando varios días. Hoy visitará Ceuta la ministra de migraciones, Elma Saiz más de dos semanas después del inicio de la crisis. Pedro Sánchez se reunirá telemáticamente con los ministros implicados desde Lanzarote, donde pasa sus vacaciones.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Los migrantes convierten la playa del Trampolín en Ceuta en un 'ring' improvisado

Migrantes luchando en la playa del Trampolín

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Sociedad

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Un joven de 21, en coma inducido tras recibir una agresión a la salida de una discoteca de Barcelona

Operarios realizando labores de control de mosquitos

Andalucía eleva a 43 los casos del virus del Nilo y pone en alerta a 20 municipios

Un hombre ingresa en la UCI tras caerse en una caseta de la Feria de Málaga y quedar con la cabeza atrapada en un reposapiés

Un hombre ingresa en la UCI tras caerse en una caseta de la Feria de Málaga y quedar con la cabeza atrapada en un reposapiés

Imagen de archivo del incendio de Huesca.
Incendio Huesca

El incendio de Huesca ya afecta a 17.500 hectáreas mientras más de 1.000 personas permanecen desalojadas

La Guardia Civil y un medio aéreo acuden al accidente de Zaragoza.
Accidente Zaragoza

Cuatro muertos y un herido grave en un accidente tras chocar un coche con un camión en Zaragoza

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Noticias de hoy, lunes 17 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 17 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Médica Ceuta
CRISIS MIGRATORIA

"Los primeros días hubo colapso, fue horrible", el testimonio de una médica de urgencias de Ceuta

Susana Ascaso, médica de urgencia en Ceuta, cuenta como está siendo la situación de urgencia en los hospitales ceutís y destaca que la ministra de Sanidad, Mónica García, no quiso hablar con ellos.

Los bomberos rescatan a un perro en Girona.

Vídeo: Rescatan a un perro de un pozo de seis metros de profundidad en Barcelona

Ana Alarcón, portavoz del Sindicato unificado de Policía.

La portavoz del Sindicato Unificado de Policía pide "escuchar a los ciudadanos" y denuncia la ausencia de "un protocolo claro" en Ceuta

La encendida de la Cordá de Bétera

La carcasa de un fuego artificial, en la encendida de la Cordá en Bétera, impacta contra un cámara de Antena 3 y este es el resultado

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