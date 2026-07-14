La desolación de una afectada por el incendio de Los Gallardos, Almería: "Da lástima todo esto, es muy triste"

El incendio de Los Gallardos, en Almería, ha quedado ya "técnicamente controlado" después de arrasar 7.000 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros. Este lunes se ha dado por estabilizado y se ha autorizado el regreso a sus casas de los más de mil evacuados, mientras continúan las labores para esclarecer la causa que ha dejado más de una decena de víctimas.

El fuego se ha cobrado 13 vidas, entre ellas un español. La última es una mujer de 93 años que permanecía ingresada. Nueve de las víctimas ya han sido identificadas, pero todavía quedan tres personas por identificar, y el Centro Integrado de Datos ha comunicado ya la información a los familiares de los fallecidos.

La tragedia ha dejado historias personales entre las víctimas, como la de un matrimonio inglés, una profesora francesa muy vinculada a Bédar y un fotógrafo belga enamorado de Sierra Cabrera. Además, siguen pendientes de evolución cuatro heridos graves, que permanecen ingresados y estables dentro de la gravedad.

Tramitar ayudas

Paralelamente, los afectados han comenzado a tramitar ayudas en oficinas habilitadas, donde también están recibiendo apoyo para resolver problemas con el idioma o con los seguros. Los extranjeros han acudido a las oficinas habilitadas para que les ayuden con el idioma, y puedan reclamar a sus seguros.

Con el regreso a sus viviendas, los afectados se enfrentan a las consecuencias del incendio: casas dañadas, suministros cortados y pérdidas materiales.

Sin agua ni luz

En algunos hogares, como el de Antonio y Josefa, el fuego ha arrasado incluso los alimentos que había en el interior de sus neveras. Josefa explica que tenía "carne, embutido, fruta" que ahora se encuentra en mal estado, asegura su marido: " Es para tirarlo". Mientas que otros vecinos explican que aún "no tenemos agua ni luz" porque muchos contadores eléctricos han quedado calcinados.

Asimismo los afectados lamentan la situación actual del entorno donde se ha producido el incendio. Una de ellas comenta que "da lástima todo esto, es muy triste", así como otra mujer que afirma que "ha sido un desastre". Aunque dan gracias a que sus hogares se han salvado de milagro.

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