El Barómetro Sanitario del CIS revela las grandes esperas de la sanidad pública: 10 días para el médico y 132 para un especialista

El Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya ha elaborado el 'Barómetro Sanitario 2026'. En el informe, se indica que siete de cada diez personas que acudieron al médico de familia dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) tuvieron que esperar mínimo más de un día para ser atendidos. La media, por encima de los 10 días de espera con tan solo un 21,8% de la población atendida el mismo día o al día siguiente de haberla solicitado.

Este informe, tal y como expone el CIS, "refleja el alto nivel de utilización de los servicios sanitarios por parte de la población adulta en España". Esto conlleva que los centros se encuentren colapsados y en el 68,6% de los casos, los usuarios no pueden acceder a citas en el momento que lo necesitan. Cabe destacar que un 13,3% de los pacientes ni siquiera puede ponerse en contacto con el centro de salud y un 0,7 apunta que ni pudo contactar ni conseguir una cita.

Existen otros motivos por los que una consulta médica no llega a producirse; entre ellos, que el paciente no sea atendido por su médico (3,5%), la ausencia de éste sin sustitución (3,5%) o la huelga profesional (2,7%), que cada vez es más común.

"La Atención Primaria sigue siendo la puerta principal al sistema sanitario"

A pesar del colapso y el difícil acceso a una consulta médica, la Atención Primaria continúa siendo bien valorada. El 84% de los usuarios atendidos consideran positivamente las consultas, basándose sobre todo en el buen y profesional trato de los enfermeros.

132 días para acceder a un especialista

Del 83,9% de la población adulta que acudió a un médico de Atención Primaria en los últimos doce meses, el 94,7% de las personas fueron atendidas por la sanidad pública, y el 5,3% en centros privados.

En el ámbito hospitalario, fue un 57,4% de los mayores de 18 años los que acudieron a un especialista del ámbito hospitalario en el último año. Un 81,7% fue a través de la sanidad pública, motivo por el que resulta aún más complicado acceder por este medio.

Por esto, agenciar una cita con un especialista llega a ser considerado misión imposible por gran parte de la ciudadanía. Tal y como indica el informe, el tiempo medio transcurrido desde que se realiza una consulta con un médico de Atención Primaria hasta que llega la cita con un especialista, asciende a 132 días.

Esto, en términos más generales, indica que uno de cada cinco pacientes tuvo que esperar más de 6 meses en ser atendido. Tan solo el 13,8% de los usuarios consiguieron cita en menos de un mes.

Los pacientes derrochan 4 horas esperando en urgencias

Uno de los servicios mejor valorados es el de Urgencias del 061/112, con 7,38 puntos sobre 10. Más de la mitad de los pacientes acudieron de urgencia por sanidad pública (54,5%).

Sin embargo, pese a la buena atención que este porcentaje de usuarios recibieron, el problema de las urgencias es la espera interminable. Tal solo un 38,3% asegura que espero menos de dos horas antes de ser dado de alta o ingresado. Mientras, el 43,4% permaneció entre 2 y 6 horas. En casos extremos, un 14,2% pudo llegar a esperar hasta más de 6 horas.

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