Un tiroteo en Rivas-Vaciamadrid deja a un hombre herido por arma de fuego

Un hombre de unos 43 años ha resultado herido de gravedad este lunes por la tarde tras recibir un disparo en el muslo en plena calle en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid.

El suceso tuvo lugar en la plaza Pau Casals en torno a las 20:00 horas. Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Guardia Civil, que atendieron inicialmente a la víctima y le practicaron un torniquete para contener la hemorragia mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios.

Atención sanitaria

Posteriormente, el personal del SUMMA 112 asistió al hombre, que presentaba una herida por arma de fuego en el muslo, con orificio de entrada y de salida. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón, según han detallado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido. Los agentes se mantienen a la espera de la evolución de la víctima para poder tomarle declaración y avanzar en la identificación y localización del presunto autor del disparo.

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