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BARCELONA

Encuentran los cadáveres de dos gemelos de 11 años ahogados en el río Ter

Los cuerpos han sido localizados este martes al mediodía en el río Ter a su paso por Manlleu. El padre de los menores presentó una denuncia por desaparición y los Mossos d’Esquadra, iniciaron las labores de búsqueda.

Tramo del río Ter

Tramo del río Ter Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Este martes, los Mossos d'Esquadra han podido localizar los cadáveres de los dos hermanos gemelos de once años que desaparecieron este lunes por la tarde tras jugar al fútbol y, supuestamente bañarse en el río donde se ahogaron.

El dispositivo de búsqueda desplegado desde la noche del lunes ha localizado en el fondo del río los dos cuerpos que apuntan a ser los dos gemelos a falta del análisis de las huellas dactilares.

El padre denunció la desaparición

Los dos menores acudieron por la tarde a una pista de un colegio para jugar al fútbol y estaba previsto que ambos regresaran a casa cuando la pista de fútbol cerrase. Según fuentes de la investigación los hermanos decidieron darse un baño en el Ter antes de volver a casa. Ninguno de los dos sabía nadar lo suficiente y este martes se ha confirmado la tragedia.

Pasada la medianoche, el padre fue el que presentó una denuncia y la policía local de Manlleu avisó a los Mossos d’Esquadra, que iniciaron un dispositivo de búsqueda. La unidad subacuática han localizado este martes a las 13:00 horas, los cuerpos de los dos hermanos.

Los cadáveres han sido localizados en el fondo del río a unos tres metros de profundidad. Ambos gemelos eran vecinos de la localidad y de origen ghanés.

Los padres confirman la identidad de los cadáveres

La familia, que ha participado del dispositivo de búsqueda, estaba en el lugar cuando se han encontrado los cuerpos y ha sido informada de que, según la descripción facilitada por ellos mismos, corresponden a los de sus hijos.

La identificación de los gemelos, sin embargo, no se ha completado todavía: sus cuerpos serán enviado al Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMELEC) para su identificación completa mediante huellas dactilares. La autopsia deberá determinar también las circunstancias exactas de su muerte, aunque todo apunta a un ahogamiento por accidente.

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