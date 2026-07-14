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Nueva oleada de ataques de Estados Unidos a puertos iraníes y objetivos militares por tercera noche seguida

Las autoridades iraníes hablan de cuatro heridos en la provincia de Juzestán.

Estrecho de Ormuz

Nueva oleada de ataques de Estados Unidos a Irán por tercera noche seguida | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Nueva oleada de ataques estadounidenses contra objetivos militares en Irán, que se han prolongado durante al menos 5 horas. Se trata ya de la tercera jornada de ataques cruzados desde que la tregua saltó por los aires. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó de que en los ataque se utilizaron municiones de precisión contra sistemas de defensa costera.

Los objetivos fueron Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas. Se quiere reducir la capacidad de Teherán para atacar al transporte marítimo comercial a su paso por el estrecho de Ormuz.

El Centcom añadió que más de 50.000 militares estadounidenses permanecen desplegados en Oriente Medio y aseguró que las fuerzas de Estados Unidos continúan "vigilantes, letales y preparadas" para responder a cualquier amenaza en la región.

Estados Unidos se ha autoproclamado como el "guardián del estrecho de Ormuz". Donald Trump ha avisado de que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20 % de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró "hasta nuevo aviso" tras los recientes ataques estadounidenses. Asegura que esta compensación empezará a cobrarse de inmediato y aseguró que Estados Unidos no continuará protegiendo gratuitamente a las naciones que se benefician del tránsito por el estrecho, mientras Irán ha respondido a los ataques con acciones contra países aliados de Washington en la región.

A última hora del lunes, el Ejército iraní informaba de que sus fuerzas habían atacado con drones y misiles objetivos estratégicos estadounidenses en Kuwait, además de reivindicar un ataque con misiles de crucero contra un "buque enemigo estadounidense". Antes, la Guardia Revolucionaria iraní anunciaba la destrucción de un dron estadounidense MQ1 en el estrecho de Ormuz

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