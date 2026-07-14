Investigan una presunta agresión sexual de un menor de 13 años a otra adolescente de su edad en Lleida

Los Mossos d'Esquadra investigan una presunta agresión sexual de un niño de 13 años a otra niña de la misma edad en el municipio de Tàrrega, en Lleida. Al parecer, dicha agresión ocurrió durante el pasado fin de semana y tal y como adelantan desde el diario Segre, fue la niña quién alertó de estos hechos.

La policía catalana ha explicado que, puesto que el supuesto autor de la agresión es inimputable al ser menor de 14 años, los hechos se han derivado a los servicios sociales.

Detenido otro joven de 18 años como presunto autor de un delito contra la libertad sexual

También en Tàrrega los Mossos detuvieron en la madrugada del pasado sábado a un joven de 18 años como presunto autor de un delito contra la libertad sexual por unos hechos que se habrían cometido en el marco del Paupaterres.

Según indican desde el diario Segre, los hechos se habrían producido alrededor de las 4:00 horas cuando se recibió un aviso en el Punt Violeta habilitado en el festival. Tras entrevistarse con la denunciante, los Mossos procedieron a la detención.

Tras conocer estos hechos, la alcaldesa del municipio, Rosa María Perelló, expresó "su rechazo absoluto" ante cualquier caso de violencia o agresión sexual y condenó los hechos con "rotundidad".

Las condenas por delitos sexuales en 2025 crecen un 15 % en adultos y un 6 % en menores

Las condenas por delitos sexuales han crecido en 2025 tanto en las impuestas a adultos, que subieron un 15,1% con respecto al año anterior, como las aplicadas a menores, que aumentaron un 6,2%.

Estos datos los ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística sobre la población condenada adulta y menor de edad en 2025, que reflejan que los adultos con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en ese año o en anteriores disminuyó un 0,2 %, mientras que en caso de los menores, descendió un 1,8 %.

En 2025, fueron inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales 4.531 adultos condenados con sentencia firme por delitos contra la libertad sexual cometidos ese año o en anteriores.

Es un 15,1% más que el año anterior y la mayoría de los condenados son hombres. En el caso de los menores de edad, hubo 584 condenados, un 6,2 % más que en 2024.

Los adultos cometieron 6.210 delitos, un 18,7 % más que en 2024. De este total, 1.461 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 63 fueron consideradas violación y 3.146 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años.