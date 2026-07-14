San Fermín 2026
Los Jandilla cierran los Sanfermines con un encierro vertiginoso que ha dejado 2 heridos por asta de toro
Así hemos vivido el último encierro la ganadería Jandilla en Sanfermines que ha puesto el broche a estas fiestas. Un encierro vertiginoso que se ha cerrado en 2:25.
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Los toros de Jandilla han dejado un encierro vertiginoso que se ha cerrado las fiestas de Sanfermines 2026 en 2:25. Uno de los momentos de máxima tensión se ha vivido en la plaza consistorial, en Mercaderes, donde un toro se ha abierto por la derecha y se ha llevado a varios corredores por delante.
También se ha podido ver cómo uno de los toros castaños ha resbalado pero no se ha quedado rezagado, ha seguido corriendo sin llegar a caer. Ha sido este un encierro rápido con los toros muy ajustados a las curvas en la que hemos podido ver bonitas carreras.
Cuatro asistencias, dos de ellas por asta de toro
Los encierros de Sanfermines 2026 han dejado 4 asistencias sanitarias y los mismos traslados al hospital. Dos de los heridos han sido por herida de asta de toro y se han registrado en la zona del ayuntamiento, también allí un mozo ha sufrido una contusión craneal.
En Estafeta uno de los mozos ha sufrido una conusion en una pierna y ha sido trasladado al hospital universitario. En el tramo de Telefónica un mozo ha sufrido una herida por asta de toro en el tórax.
Jandilla rompe la tradición del primer encierro
La tradición marcaba, hasta la fecha, que fuesen los Miura los toros que, año tras año, ponen el broche final a las fiestas de San Fermín. Sin embargo, este año el protagonismo del último encierro se ha cedido al ganado de Jandilla.
Los ejemplares de la ganadería de Mérida se caracterizan por ser rápidos y peligrosos. La ganadería extremeña ha desplazado a Pamplona siete ejemplares: 'Pañero', de 555 kilos; 'Chismoso', de 575 kilos; 'Zarabanda', de 590 kilos; 'Oyente', de 580 kilos; 'Recitador', de 590 kilos; 'Castigado', de 565 kilos; y 'Adinerado', de 600 kilos.
Las capas de los animales varían entre el negro bragado, el negro, el colorado y el negro mulato listón.
La de este año será la vigésimo quinta edición en la que estos toros corran el encierro. Por la tarde, a partir de las 18:30 horas, serán lidiados por los diestros Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.
Octav o encierro San Fermín 2026 en directo | Encierro vertiginoso que deja 4 heridos, dos de ellos por asta de toro
Los toros de Jandilla han dejado un encierro rápido que se ha completado en 2:25. Uno de los momentos de máxima tensión se ha vivido en la plaza consistorial, en Mercaderes, donde un toro se ha abierto por la derecha y se ha llevado a varios corredores por delante.
Los encierros de Sanfermines 2026 han dejado 4 asistencias sanitarias y los mismos traslados al hospital. Dos de los heridos han sido por herida de asta de toro y se han registrado en la zona del ayuntamiento, también allí un mozo ha sufrido una contusión craneal.
Octavo encierro San Fermín 2026 en directo | El encierro de los Miura dejó 8 heridos en carrera
El penúltimo encierro de Sanfermines dejó 8 heridos, ninguno por asta de toro, y 5 trasladados, cuatro de ellos al Hospital Universitario de Navarra (HUN) y uno al centro Doctor San Martín.
Fue un encierro muy rápido, con bonitas carreras y en el que se vivieron momentos de peligro en la plaza de toros ya que la manada en vez de entrar directamente a los corrales dio una vuelta al ruedo.
Este martes se espera la presencia de los Jandilla, toros rápidos y peligrosos.
Octavo encierro San Fermín 2026 en directo | Máxima seguridad para proteger a los corredores
En esta como en todas las ediciones de Sanfermines la policía local trabaja para garantizar la seguridad de los corredores velando porque se cumplan las ordenanzas.
Existen distintas prohibiciones en estas fiestas:
- No está permitido participar en la carrera a menores de 18 años
- Está prohibido participar con objetos que entorpezcan la carrera, incluidas mochilas, cámaras, teléfonos móviles, etc
- No se permite resguardarse de las reses en rincones, ángulos muertos, portales o establecimientos situados a lo largo del recorrido
- En ningún punto del recorrido se ha de citar a los toros, llamar su atención o tocarlos
Octavo encierro San Fermín 2026 en directo | Estos son los diestros que los lidiarán en la plaza
Los toros de Jandilla serán lidiados a partir de las 18:30 horas en la plaza de Pamplona por los diestros Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.
Octavo encierro San Fermín 2026 en directo | Estos son los toros que hoy cierran los encierros de San Fermín
'Pañero', de 555 kilos; 'Chismoso', de 575 kilos; 'Zarabanda', de 590 kilos; 'Oyente', de 580 kilos; 'Recitador', de 590 kilos; 'Castigado', de 565 kilos; y 'Adinerado', de 600 kilos.
Octavo encierro San Fermín 2026 en directo | Los Jandilla son toros rápidos y peligrosos
La ganadería extremeña ha viajado a Pamplona con siete ejemplares que muestran capas que varían entre negro bragado, el negro, el colorado y el negro mulato listón. Se caracterizan por ser unos toros rápidos y peligrosos.
Octavo encierro San Fermín 2026 en directo | Los Jandilla ponen el broche final a los encierros
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre los encierros de Sanfermines 2026, que hoy ponen su broche final hasta el próximo 7 de julio. Los protagonistas serán los toros de la ganadería Jandilla, unos habituales en las fiestas de Pamplona.
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