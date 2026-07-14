Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

San Fermín 2026

Los Jandilla cierran los Sanfermines con un encierro vertiginoso que ha dejado 2 heridos por asta de toro

Así hemos vivido el último encierro la ganadería Jandilla en Sanfermines que ha puesto el broche a estas fiestas. Un encierro vertiginoso que se ha cerrado en 2:25.

Imagen de archivo de los toros de Jandilla en los Sanfermines

Imagen de archivo de los toros de Jandilla en los Sanfermines EFE

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Actualizado:
Publicado:

Los toros de Jandilla han dejado un encierro vertiginoso que se ha cerrado las fiestas de Sanfermines 2026 en 2:25. Uno de los momentos de máxima tensión se ha vivido en la plaza consistorial, en Mercaderes, donde un toro se ha abierto por la derecha y se ha llevado a varios corredores por delante.

También se ha podido ver cómo uno de los toros castaños ha resbalado pero no se ha quedado rezagado, ha seguido corriendo sin llegar a caer. Ha sido este un encierro rápido con los toros muy ajustados a las curvas en la que hemos podido ver bonitas carreras.

Cuatro asistencias, dos de ellas por asta de toro

Los encierros de Sanfermines 2026 han dejado 4 asistencias sanitarias y los mismos traslados al hospital. Dos de los heridos han sido por herida de asta de toro y se han registrado en la zona del ayuntamiento, también allí un mozo ha sufrido una contusión craneal.

En Estafeta uno de los mozos ha sufrido una conusion en una pierna y ha sido trasladado al hospital universitario. En el tramo de Telefónica un mozo ha sufrido una herida por asta de toro en el tórax.

Jandilla rompe la tradición del primer encierro

La tradición marcaba, hasta la fecha, que fuesen los Miura los toros que, año tras año, ponen el broche final a las fiestas de San Fermín. Sin embargo, este año el protagonismo del último encierro se ha cedido al ganado de Jandilla.

Los ejemplares de la ganadería de Mérida se caracterizan por ser rápidos y peligrosos. La ganadería extremeña ha desplazado a Pamplona siete ejemplares: 'Pañero', de 555 kilos; 'Chismoso', de 575 kilos; 'Zarabanda', de 590 kilos; 'Oyente', de 580 kilos; 'Recitador', de 590 kilos; 'Castigado', de 565 kilos; y 'Adinerado', de 600 kilos.

Las capas de los animales varían entre el negro bragado, el negro, el colorado y el negro mulato listón.

La de este año será la vigésimo quinta edición en la que estos toros corran el encierro. Por la tarde, a partir de las 18:30 horas, serán lidiados por los diestros Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Víctor Resco, ingeniero forestal, advierte de las consecuencias de no tener un "pacto de estado": "Podríamos tener incendios de un millón de hectáreas"

Imagen de Víctor Resco
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Octav o encierro San Fermín 2026 en directo | Encierro vertiginoso que deja 4 heridos, dos de ellos por asta de toro

Los toros de Jandilla han dejado un encierro rápido que se ha completado en 2:25. Uno de los momentos de máxima tensión se ha vivido en la plaza consistorial, en Mercaderes, donde un toro se ha abierto por la derecha y se ha llevado a varios corredores por delante.

Los encierros de Sanfermines 2026 han dejado 4 asistencias sanitarias y los mismos traslados al hospital. Dos de los heridos han sido por herida de asta de toro y se han registrado en la zona del ayuntamiento, también allí un mozo ha sufrido una contusión craneal.

Octavo encierro San Fermín 2026 en directo | El encierro de los Miura dejó 8 heridos en carrera

El penúltimo encierro de Sanfermines dejó 8 heridos, ninguno por asta de toro, y 5 trasladados, cuatro de ellos al Hospital Universitario de Navarra (HUN) y uno al centro Doctor San Martín.

Fue un encierro muy rápido, con bonitas carreras y en el que se vivieron momentos de peligro en la plaza de toros ya que la manada en vez de entrar directamente a los corrales dio una vuelta al ruedo.

Este martes se espera la presencia de los Jandilla, toros rápidos y peligrosos.

Octavo encierro San Fermín 2026 en directo | Máxima seguridad para proteger a los corredores

En esta como en todas las ediciones de Sanfermines la policía local trabaja para garantizar la seguridad de los corredores velando porque se cumplan las ordenanzas.

Existen distintas prohibiciones en estas fiestas:

- No está permitido participar en la carrera a menores de 18 años

- Está prohibido participar con objetos que entorpezcan la carrera, incluidas mochilas, cámaras, teléfonos móviles, etc

- No se permite resguardarse de las reses en rincones, ángulos muertos, portales o establecimientos situados a lo largo del recorrido

- En ningún punto del recorrido se ha de citar a los toros, llamar su atención o tocarlos

Octavo encierro San Fermín 2026 en directo | Estos son los diestros que los lidiarán en la plaza

Los toros de Jandilla serán lidiados a partir de las 18:30 horas en la plaza de Pamplona por los diestros Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.

Octavo encierro San Fermín 2026 en directo | Estos son los toros que hoy cierran los encierros de San Fermín

'Pañero', de 555 kilos; 'Chismoso', de 575 kilos; 'Zarabanda', de 590 kilos; 'Oyente', de 580 kilos; 'Recitador', de 590 kilos; 'Castigado', de 565 kilos; y 'Adinerado', de 600 kilos.

Octavo encierro San Fermín 2026 en directo | Los Jandilla son toros rápidos y peligrosos

La ganadería extremeña ha viajado a Pamplona con siete ejemplares que muestran capas que varían entre negro bragado, el negro, el colorado y el negro mulato listón. Se caracterizan por ser unos toros rápidos y peligrosos.

Octavo encierro San Fermín 2026 en directo | Los Jandilla ponen el broche final a los encierros

Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre los encierros de Sanfermines 2026, que hoy ponen su broche final hasta el próximo 7 de julio. Los protagonistas serán los toros de la ganadería Jandilla, unos habituales en las fiestas de Pamplona.

Publicidad

Sociedad

Imagen de Incendio de Los Gallardos

Última hora del incendio de Los Gallardos en Almería, en directo: de las 13 víctimas mortales, 9 ya han sido identificadas

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 14 de julio de 2026

Nikoline, la menor noruega desaparecida en Marbella

Un detenido por la muerte de Nikoline, la joven de 17 años atropellada en la A-7 en Mijas

Imagen de Víctor Resco
Incendio forestal

Víctor Resco, ingeniero forestal, advierte de las consecuencias de no tener un "pacto de estado": "Podríamos tener incendios de un millón de hectáreas"

Jorge Morales
Incendio Los Gallardos

Las principales hipótesis de Jorge Morales, experto en el sector energético, sobre el incendio en Los Gallardos: "Un enganche ilegal o falta de revisión por parte del Gobierno"

Detenido en Lorca.
Operación policial

Intenta huir por la azotea de su casa en Lorca (Murcia) antes de ser detenido por la Policía

El detenido usaba su domicilio en Lorca (Murcia) como punto de venta y consumo de drogas. Antes de ser interceptado por los agentes intentó huir por la azotea provocando una persecución de película.

Imagen de archivo de los toros de Jandilla en los Sanfermines
San Fermín 2026

Los Jandilla cierran los Sanfermines con un encierro vertiginoso que ha dejado 2 heridos por asta de toro

Así hemos vivido el último encierro la ganadería Jandilla en Sanfermines que ha puesto el broche a estas fiestas. Un encierro vertiginoso que se ha cerrado en 2:25.

Efemérides de hoy 14 de julio de 2026: Día Mundial del Chimpancé

Efemérides de hoy 14 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 14 de julio?

Imágenes de la zona afectada por el fuego en Los Gallardos

Se elevan a nueve las víctimas identificadas en el incendio de Los Gallardos en Almería, entre ellos un español

Vista aérea del incendio extinguido en la AP-7 a la altura de Benahavís (Málaga)

Dos muertos, cinco heridos y un camión incendiado tras un accidente que corta la AP-7 en Benahavís, Málaga

Publicidad