Los Jandilla cierran los Sanfermines con un encierro vertiginoso que ha dejado 2 heridos por asta de toro

Los toros de Jandilla han dejado un encierro vertiginoso que se ha cerrado las fiestas de Sanfermines 2026 en 2:25. Uno de los momentos de máxima tensión se ha vivido en la plaza consistorial, en Mercaderes, donde un toro se ha abierto por la derecha y se ha llevado a varios corredores por delante.

También se ha podido ver cómo uno de los toros castaños ha resbalado pero no se ha quedado rezagado, ha seguido corriendo sin llegar a caer. Ha sido este un encierro rápido con los toros muy ajustados a las curvas en la que hemos podido ver bonitas carreras.

Cuatro asistencias, dos de ellas por asta de toro

Los encierros de Sanfermines 2026 han dejado 4 asistencias sanitarias y los mismos traslados al hospital. Dos de los heridos han sido por herida de asta de toro y se han registrado en la zona del ayuntamiento, también allí un mozo ha sufrido una contusión craneal.

En Estafeta uno de los mozos ha sufrido una conusion en una pierna y ha sido trasladado al hospital universitario. En el tramo de Telefónica un mozo ha sufrido una herida por asta de toro en el tórax.

Jandilla rompe la tradición del primer encierro

La tradición marcaba, hasta la fecha, que fuesen los Miura los toros que, año tras año, ponen el broche final a las fiestas de San Fermín. Sin embargo, este año el protagonismo del último encierro se ha cedido al ganado de Jandilla.

Los ejemplares de la ganadería de Mérida se caracterizan por ser rápidos y peligrosos. La ganadería extremeña ha desplazado a Pamplona siete ejemplares: 'Pañero', de 555 kilos; 'Chismoso', de 575 kilos; 'Zarabanda', de 590 kilos; 'Oyente', de 580 kilos; 'Recitador', de 590 kilos; 'Castigado', de 565 kilos; y 'Adinerado', de 600 kilos.

Las capas de los animales varían entre el negro bragado, el negro, el colorado y el negro mulato listón.

La de este año será la vigésimo quinta edición en la que estos toros corran el encierro. Por la tarde, a partir de las 18:30 horas, serán lidiados por los diestros Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.