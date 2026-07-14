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Un menor de 14 años crea con IA y difunde imágenes pornográficas falsas de nueve compañeras de instituto

El presunto autor de los hechos obtenía las fotografías de los perfiles de las redes sociales de sus compañeras y añadía a las fotografías herramientas para desnudarlas digitalmente.

Imagen de los agentes de la Guardia Civil investigando las fotografías

Imagen de los agentes de la Guardia Civil investigando las fotografías EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

La Guardia Civil está investigando a un adolescente de 14 años de Logroño como presunto autor de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, corrupción de menores y pornografía infantil al haber creado con inteligencia artificial (IA) y difundido imágenes falsas pornográficas de nueve compañeras de instituto, todas ellas menores de edad.

La investigación ha determinado que el joven conocía personalmente a todas las víctimas y las seguía en redes sociales, de las que obtuvo las fotografías de sus compañeras sin su consentimiento al acceder al contenido público de sus perfiles. Así lo ha detallado la Guardia Civil en una nota y ha explicado que, posteriormente, el joven añadió a las fotografías herramientas de inteligencia artificial para desnudarlas digitalmente y sexualizarlas.

Cuando el joven generó el material pornográfico falso, lo subió a una página web de pornografía para adultos. Además, para dotar de mayor difusión al contenido, creó un perfil en esa plataforma con la siguiente descripción: "Subo chicas de mi insti hechas con IA". Asimismo, organizó el material en carpetas individuales con datos personales de cada víctima. Precisamente, esa acción facilitó el reconocimiento de las menores y multiplicó el daño emocional y social sufrido por las víctimas.

Antes de que el contenido pudiera ser eliminado, las imágenes falsas ya habían alcanzado cerca de 40.000 visualizaciones, lo que provocó que el perjuicio a la intimidad de las nueve menores se amplificara de manera incontrolable en cuestión de horas, ha precisado la Guardia Civil.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores y los padres o tutores legales deberán responder de forma solidaria por los daños morales ocasionados a las víctimas, de acuerdo con la legislación vigente.

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La Policía Nacional ha imputado a tres menores de edad en Molina de Segura por su presunta implicación en delitos de pornografía infantil y contra la intimidad e integridad moral. Los jóvenes están acusados de crear y difundir imágenes manipuladas mediante aplicaciones de inteligencia artificial en las que varias compañeras de su entorno escolar aparecían simulando desnudos con contenido sexualizado.

Según La Opinión de Murcia, la investigación se inició tras la denuncia presentada en dependencias policiales por parte de los padres y madres de las tres menores afectadas donde ponían en conocimiento de los agentes la existencia de fotografías manipuladas donde aparecían sin ropa y con contenido sexual que habían sido difundidas a terceras personas a través de medios digitales.

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