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La UCO señala que el PSOE pagó a Leire Díez 43.225 euros a través de Gaspar Zarrías y el despaco de Ismael Oliver

En el oficio, la UCO indica que la presunta fontanera del PSOE habría cobrado del partido a través de la consultora de Gaspar Zarrías y el despacho de abogados de Ismael Oliver.

Imagen de Leire Díez, exmilitante socialista, durante su comparecencia en el Senado

Imagen de Leire Díez, exmilitante socialista, durante su comparecencia en el Senado EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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La UCO indica al juez que el PSOE pagó a Leire Díez 43.225 euros a través de la consultora de Gaspar Zarrías y de una transferencia realizada a través de la sociedad del abogado Ismael Oliver.

Como respuesta a un requerimiento del juez Santiago Pedraz, la UCO informa en este oficio del 9 de julio sobre las cuentas bancarias que se usaron en los pagos con los que se sospecha se pudo hacer frente a las presuntas cloacas del partido.

En este auto la UCO indica que Leire Díez recibió al menos cinco pagos en una cuenta que ella compartió con su pareja. Esos 5 ingresos serían cuatro nóminas, cada una de ellas de 4.000 euros y una transferencia de 27.225 euros.

Las nóminas las recibió la llamada fontanera del PSOE a través de la consultora que se vincula al exvicepresidente de la Junta de Andalucía.

La transferencia la habría recibido a través de Oliver and Partners que cobró del PSOE 22.500 euros + IVA en concepto de "estudio de antecedentes y reuniones de trabajo en las que se emiten verbalmente opiniones y conclusiones jurídicas sobre documentos mercantiles y valoración de hechos para eventuales contenciosos a valorar por el cliente".

A parte de estas cuentas, la UCO deja constancia de otras que le resultan de interés . Indica que Leire habría promovido "en el seno del partido, el pago de los honorarios correspondientes a dos letrados: Ismael Oliver Romero y Jacobo Teijelo Casanova. El primero de ellos conforme a lo expuesto previamente" y el otro se habría utilizado como "instrumento para canalizar fondos destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero, encontrándose ambos prestando servicios para la presunta organización criminal".

Según este oficio, el PSOE habría pagado a Jacobo Teijelo tres facturas por valor de 125.000 euros más IVA. Los dos letrados "no habrían sido los únicos", según la UCO que a través de los cuales Leire "habría promovido que el PSOE asumiese el pago de determinadas cantidades".

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