La UCO señala que el PSOE pagó a Leire Díez 43.225 euros a través de Gaspar Zarrías y el despaco de Ismael Oliver

La UCO indica al juez que el PSOE pagó a Leire Díez 43.225 euros a través de la consultora de Gaspar Zarrías y de una transferencia realizada a través de la sociedad del abogado Ismael Oliver.

Como respuesta a un requerimiento del juez Santiago Pedraz, la UCO informa en este oficio del 9 de julio sobre las cuentas bancarias que se usaron en los pagos con los que se sospecha se pudo hacer frente a las presuntas cloacas del partido.

En este auto la UCO indica que Leire Díez recibió al menos cinco pagos en una cuenta que ella compartió con su pareja. Esos 5 ingresos serían cuatro nóminas, cada una de ellas de 4.000 euros y una transferencia de 27.225 euros.

Las nóminas las recibió la llamada fontanera del PSOE a través de la consultora que se vincula al exvicepresidente de la Junta de Andalucía.

La transferencia la habría recibido a través de Oliver and Partners que cobró del PSOE 22.500 euros + IVA en concepto de "estudio de antecedentes y reuniones de trabajo en las que se emiten verbalmente opiniones y conclusiones jurídicas sobre documentos mercantiles y valoración de hechos para eventuales contenciosos a valorar por el cliente".

A parte de estas cuentas, la UCO deja constancia de otras que le resultan de interés . Indica que Leire habría promovido "en el seno del partido, el pago de los honorarios correspondientes a dos letrados: Ismael Oliver Romero y Jacobo Teijelo Casanova. El primero de ellos conforme a lo expuesto previamente" y el otro se habría utilizado como "instrumento para canalizar fondos destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero, encontrándose ambos prestando servicios para la presunta organización criminal".

Según este oficio, el PSOE habría pagado a Jacobo Teijelo tres facturas por valor de 125.000 euros más IVA. Los dos letrados "no habrían sido los únicos", según la UCO que a través de los cuales Leire "habría promovido que el PSOE asumiese el pago de determinadas cantidades".

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