Encuentran con vida a una mujer en el interior de un camión de basura tras haber dormido en un contenedor en Madrid

Una mujer de 45 años ha sido rescatada este martes después de haber caído de forma accidental a un camión de basura mientras dormía en un contenedor de reciclaje de cartón en Rivas-Vaciamadrid.

Los hechos ocurrieron sobre las 09:20 horas, cuando el vehículo realizaba la recogida habitual de residuos. Al subir el contenedor, la mujer cayó al interior de la caja del camión. Una vez dentro, el conductor escuchó los gritos de auxilio del interior y avisó a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar han llegado efectivos del SUMMA 112, cuyos sanitarios fueron los que lograron el rescate.

Una enfermera ha descendido al interior del camión usando una grúa para ayudar y estabilizar a la víctima, que presentaba varias fracturas y se encontraba en estado grave. Tras haberla rescatado, una UVI móvil completó la asistencia sanitaria antes de trasladarla al Hospital de La Princesa. Según han comunicado los servicios de emergencia, su vida no corre peligro.

En el operativo también participaron efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

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