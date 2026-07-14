El PP pide la dimisión de Pedro Sánchez mientras que el Gobierno confía en que se constate la inocencia de David Sánchez

La condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación impuesta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha provocado un fuerte enfrentamiento político entre el Ejecutivo y el Partido Popular. La resolución judicial se ha conocido este martes, en plena jornada parlamentaria y pocos minutos antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, desatando una cascada de reacciones desde ambos bloques.

El Gobierno confía en el recurso

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el Ejecutivo respeta la decisión judicial, aunque discrepa de su contenido y mantiene su confianza en que instancias superiores reviertan el fallo. "Respetamos la sentencia, pero no la compartimos. Confiamos en la Justicia y en que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez", ha afirmado.

La ministra también ha recordado que durante el procedimiento "nunca se personó ningún perjudicado" y que la Fiscalía solicitó la absolución tanto de David Sánchez como del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien, a través de sus redes sociales, ha criticado la resolución judicial al considerar que "tensa la costura de nuestras instituciones" y ha sostenido que el procedimiento tiene como "única finalidad derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas."

El PSOE denuncia una persecución política

Desde el PSOE también han mostrado un respaldo cerrado a los condenados. La secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, ha reiterado que tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo "son inocentes" y cuentan con el apoyo de la formación. "Cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia. Perdemos todos", ha señalado.

Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha calificado la resolución como una "auténtica barbaridad" y ha acusado a la oposición de haber impulsado una estrategia de desgaste contra el entorno del presidente. "No se ha perseguido a una persona por un delito; se ha perseguido al hermano de Sánchez", ha declarado en los pasillos de la Cámara Baja.

El PP reclama la dimisión de Pedro Sánchez

Por otro lado, esta condena ha servido al Partido Popular para redoblar su ofensiva contra Pedro Sánchez. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que se trata de un nuevo revés judicial para el entorno del presidente del Gobierno. "La Justicia ha vuelto a fallar en contra de su entorno", ha afirmado.

El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado unas declaraciones previas del presidente en las que defendía que "la verdad acabaría imponiéndose" y ha asegurado que esta resolución constituye "la tercera condena a su entorno". Asimismo, ha defendido que "nadie está por encima de la ley, sea familia de quien sea", considerando que esto demuestra la fortaleza del Estado de Derecho.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha considerado que la sentencia supone un motivo suficiente para que Pedro Sánchez abandone el cargo y convoque elecciones generales. "Esto, en cualquier país, haría caer a cualquier Gobierno", ha afirmado.

Muñoz ha calificado la jornada como un "día histórico" al sostener que es la primera vez en democracia que un presidente del Gobierno tiene a un familiar condenado. Además, ha reprochado que Sánchez se encontrara en Francia durante la jornada, mientras, a su juicio, "los escándalos sacuden constantemente a su entorno".

Otras reacciones dentro del PP

Diversos dirigentes populares también se han pronunciado a través de las redes sociales. La vicesecretaria Carmen Fúnez ha asegurado que la sentencia "no solo inhabilita a David Sánchez, sino también a su hermano". Juan Bravo ha señalado que el "responsable" es Pedro Sánchez, mientras que Cuca Gamarra ha afirmado que "el sanchismo está entre rejas e inhabilitado", criticando además lo que considera intentos del PSOE por obstaculizar la actuación de la Justicia.

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