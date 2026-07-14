Víctor Resco, ingeniero forestal, advierte de las consecuencias de no tener un "pacto de estado": "Podríamos tener incendios de un millón de hectáreas"

Desde la zona afectada por el incendio de Los Gallardos, que se ha cobrado la vida de 13 personas, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha planteado de nuevo la firma de un gran pacto nacional contra la emergencia climática y ha prometido fondos para los afectados por el incendio de Almería.

El acuerdo "frente a las emergencias", ha abundado Sánchez, debe servir para reaccionar cuando se producen, pero también para prevenirlas e introduce medidas como la formación de jóvenes y del resto de la población ante "incendios y emergencias civiles".

Tal y como aseguró Sánchez, "desde la Administración Central del Estado estamos impulsando esas medidas" porque "hay que concienciarse" de que la crisis climática "se está agravando" y hay que poner los medios para garantizar la seguridad de quienes viven en zonas sensibles.

El presidente del Gobierno detalló que "la emergencia climática mata y tenemos que estar a la altura". Además, ha prometido que su Ejecutivo "aprobará fondos para la reconstrucción de la zona afectada por el fuego". Precisamente, un "pacto de estado" contra los incendios lo llevan pidiendo durante años varios ingenieros forestales. Víctor Resco, catedrático de ingeniería forestal en la Universidad de Lleida, ha explicado en Antena 3 Noticias los motivos por los que exigen este acuerdo contra los incendios. Tal y como ha detallado, "el año pasado estuvimos en distintos medios reclamando este pacto de estado con una serie de medidas y a través de una financiación adecuada para que no solo quedara en el papel".

No obstante, Resco detalla que "esa idea de la emergencia climática no es lo que necesitamos" e insiste en que "en lo referente al problema de los incendios forestales, necesitamos un pacto específico que esté centrado en aquellos factores que están agravando el problema de los incendios forestales".

Aunque dicho pacto aún es inexistente, Resco es optimista y considera que "no vamos tarde". No obstante, advierte de que "cuánto más tardemos en tomar medidas, más agresivas tendrán que ser las mismas y más pérdidas tendremos por el camino". Además, detalla que "no es tarde para adaptarnos al cambio climático y mitigar sus efectos negativos". Sostiene que "podemos empezar a gestionar mejor el territorio, el combustible, mejorar la información a la ciudadanía e instaurar la cultura de la prevención".

Para Víctor, lo prioritario "es proteger a las personas, a los pueblos y urbanizaciones y esto requiere de una colaboración entre las personas que viven allí y las administraciones". Ha explicado que las personas que viven en esas zonas "necesitan información para saber lo que necesitan hacer en caso de incendio" y por su parte, las administraciones "tiene que facilitar mapas de zonas inflamables al igual que los hay de zonas inundables".

Según ha explicado el catedrático de ingeniería forestal, "el problema de los incendios es político de tomar las decisiones valientes y necesarias para revertir este problema de los incendios forestales". Por tanto, necesitamos "invertir en pedagogía y en cultura forestal".

Además, Víctor Resco advierte de las consecuencias que puede tener el hecho de no hacer nada ante los incendios: "En Pirineos, podríamos llegar a tener incendios de un millón de hectáreas". Asimismo, detalla que lo que vemos ahora en cuanto a incendios es "un aperitivo y una entradilla de lo que está por venir si seguimos sin hacer nada".

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