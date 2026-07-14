Luis de la Fuente: "El gran día de Lamine está por llegar y espero que sea mañana"

Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, fue contundente en la previa de la semifinal del Mundial ante Francia y aseguró que "el gran día" de Lamine Yamal "está por llegar" y que espera "que sea mañana", en el AT&T Stadium de Arlington.

"El gran día de Lamine está por llegar y espero que sea mañana, y si no en la final", indicó el de Haro en una multitudinaria rueda de prensa.

Para el entrenador riojano no importa el cartel de favorito o no favorito, asegurando que "la presión es la responsabilidad de todos con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente".

"Desde el principio he dicho que el que te digan que eres favorito o no, no significa nada. Es decir, ¿es decisivo o no es decisivo? No, lo que sí es verdad es que creo que nos enfrentamos dos grandes selecciones. No vale para nada el favorito o no favorito, no me voy a meter ninguna más presión. La presión es la responsabilidad de todos con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente", señaló De la Fuente.

"Nunca hemos esquivado la responsabilidad, siempre jugamos con ella porque sabemos lo que representamos, pero también disfrutando de algo tan bonito", añadió Luis de la Fuente.

El seleccionador español admitió que ganar el Mundial sería "una bonita guinda de poner en el pastel".

"Tengo orgullo y nostalgia del tiempo que ha transcurrido, de verles cómo han ido cumpliendo los pasos y los pronósticos que ya hace muchos años teníamos con ellos. Y siempre hablábamos de cerrar el círculo, no queremos que sea en el Mundial, que este sea otro paso más porque somos unos competidores natos. Es verdad que sería una bonita guinda de poner en el pastel ganar un Mundial, sabiendo que es muy difícil, pero ¿y si, sí?", apuntó el de Haro.

El seleccionador nacional de España admitió que tienen "muy estudiada" a Francia, a la que conocen "muy bien" desde hace tiempo, y que saben que "tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional".

"Pero nosotros también y el tema de este juego es intentar imponer las características y el estilo de uno, e intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas del rival", analizó el entrenador riojano.

"La crítica es libre. Mbappé un futbolista genial, igual que también han criticado a algunos de nuestros jugadores y se tienen que sobreponer a ellos. Soy un admirador del fútbol espectáculo y de los grandes futbolistas que hay, como él", reconoció el de Haro.

"Yo creo que Francia es ahora mucho mejor selección porque los jugadores, como los nuestros, han ido creciendo"

El riojano sostuvo que la semifinal de hoy en Dallas y el del año pasado en la Liga de Naciones son "diferentes por muchos motivos".

"Se aprende de todo. Lo que trataremos es de repetir esos escenarios que nos fueron favorables las situaciones y otros que no lo fueron tanto como recordamos los últimos 15 minutos que pasamos de un 5-1 a un 5-4. Sobre todo, hay que tener mucho cuidado con los contraataques de Francia que son muy peligrosos", detalló Luis de la Fuente.

"Yo creo que Francia es ahora mucho mejor selección porque los jugadores, como los nuestros, han ido creciendo. Mbappé ha mejorado más, Dembélé ha mejorado más, Pedri también, en sus prestaciones individuales, en su experiencia, en su dominio del control de las situaciones", remarcó el riojano.

"Es un partido de máxima exigencia, es una semifinal, y no es que sólo hay que mejorar, hay que tener cuidado con no cometer errores, con no dar opciones al rival, en intentar llevar el control lo máximo posible y ser contundentes tanto en la fase defensiva como la ofensiva, ese es el margen de mejora que debemos demandar a nuestros jugadores para competir para ganar porque si te conformas con lo que has hecho hasta ahora, normalmente no salen bien las cosas", avisó el seleccionador español.

Luis de la Fuente explicó que el mensaje a sus jugadores es que salgan "a disfrutar".

"Estamos en un escenario único, que sabe Dios si puede ser repetible, pero sobre todo que seamos nosotros mismos. Es obligatorio pensar que tenemos ganas de llegar a la final, pues vamos a darlo todo por llegar. Siempre he trasladado a los jugadores y a mi gente que si quieres conseguir algo importante en la vida, hay que dejar siempre algo en el camino, y sufrir mucho", indicó el entrenador riojano.

"Hay 26 futbolistas que podrían ser titulares mañana tranquilamente"

El seleccionador español no desveló si jugará Pedri o Fabián de inicio ante Francia.

"Cada uno tiene sus virtudes, dentro de que son jugadores que tienen características diferentes; y pueden jugar los dos. Si tengo esa duda, pondremos a los dos y se acabó el problema", bromeó De la Fuente.

Tampoco dio pistas sobre si Mikel Merino, tras sus dos goles salvadores ante Portugal y Bélgica, será o no titular ante Francia.

"Tengo una suerte tremenda. Hay 26 futbolistas que podrían ser titulares mañana tranquilamente. Los detalles que nos invitan a optar por un jugador u otro depende de nuestro análisis del rival", apuntó Luis de la Fuente.

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