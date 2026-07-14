Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Efemérides

Efemérides de hoy 14 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 14 de julio?

Consulta las efemérides de hoy 14 de julio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Efemérides de hoy 14 de julio de 2026: Día Mundial del Chimpancé

Efemérides de hoy 14 de julio de 2026: Día Mundial del Chimpancé

Publicidad

Alberto Zoreda
Alberto Zoreda
Publicado:

El 14 de julio se celebra el Día Mundial del Chimpancé. Con el objetivo de concienciar a la sociedad, el Instituto Jane Goodall impulsó esta fecha para conmemorar la primera vez que la primatóloga llegó a las orillas del lago Tanganica, en el actual territorio del Parque Nacional de Gombe (Tanzania). El chimpancé se encuentra catalogado en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); la especie afronta múltiples amenazas que ponen en peligro su preservación, tales como la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el tráfico ilegal de crías. Asimismo, la conmemoración destaca la cercanía genética entre el ser humano y el chimpancé, especies que comparten aproximadamente el 98,7% de su secuencia de ADN.

El 14 de julio de 2024, España consigue su cuarta Eurocopa al vencer en la final a Inglaterra por 2-1. Liderada por Luis de la Fuente, la selección hizo historia al convertirse en la primera que gana todos los partidos de una misma edición del torneo europeo. Con este título, España se consolidó como la selección más laureada de la competición. En el encuentro, Nico Williams adelantó a España tras el descanso. Inglaterra igualó el marcador en el minuto 73 con un tanto de Cole Palmer a pase de Jude Bellingham. El partido se resolvió dentro de los 90 minutos reglamentarios cuando, en el minuto 86, Mikel Oyarzabal remató un centro de Marc Cucurella. Tras el pitido final, el capitán Álvaro Morata alzó el trofeo de campeones.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 14 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 14 de julio?

1894.- Sabino Arana funda la Sociedad Euskaldun Batzokija en Bilbao, germen del Partido Nacionalista Vasco e izan por vez primera la ikurriña.

1902.- El cuzqueño Agustín Lizárraga descubre las ruinas peruanas de Machu Picchu, que en 1911 da a conocer al mundo el estadounidense Hiram Bingham.

1937.- Primer vuelo que cruza el Polo Norte desde San Jacinto (California) hasta Moscú (Rusia).

1938.- El Giornale d'Italia publica el texto anónimo, preparado por Mussolini, 'Il Fascismo e i problemi della razza', que inspira las leyes raciales.

1940.- Fulgencio Batista gana las presidenciales de Cuba, apoyado por socialistas y comunistas.

1964.- El ciclista Jacques Anquetil gana su quinto y último Tour de Francia.

1983.- Nintendo lanza el videojuego 'Mario Bros'.

1995.- Nace el formato de audio comprimido MP3, pero el primer reproductor (MPMan F10) no se vende hasta 1998.

1998.- El marroquí Hicham El Guerrouj logra el récord mundial de 1.500 metros (3:26.00), en Roma.

2010.- Kodak fabrica su último rollo de película de diapositivas Kodachrome, tras 75 años en el mercado, con el que inmortaliza imágenes Steve McCurry, afamado fotógrafo de Magnum.

2021.- El Tribunal Constitucional declara ilegal el confinamiento decretado por el Gobierno español en el primer estado de alarma por la pandemia del coronavirus del covid-19.

¿Quién nació el 14 de julio?

1717.- Ventura Rodríguez, arquitecto español.

1807.- Ventura de la Vega, poeta y escritor hispanoargentino.

1913.- Gerald Ford, expresidente estadounidense.

1937.- Yoshiro Mori, ex primer ministro japonés.

1942.- Javier Solana Madariaga, político español y ex secretario general de la OTAN.

1973.- Candela Peña, actriz española.

1977.- Victoria de Suecia, princesa heredera.

¿Quién murió el 14 de julio?

1816.- Francisco de Miranda, prócer de la independencia de Venezuela.

1954.- Jacinto Benavente, dramaturgo español.

1970.- Luis Mariano, cantante español.

1998.- Richard McDonald, creador de la cadena de comida rápida homónima.

2002.- Joaquín Balaguer, expresidente dominicano.

2003.- Compay Segundo, músico cubano.

2022.- Eugenio Scalfari, periodista italiano.

¿Qué se celebra el 14 de julio?

Hoy, 14 de julio, se celebra el Día Internacional del Tiburón.

Horóscopo del 14 de julio

Los nacidos el 14 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 14 de julio

Hoy, 14 de julio, se celebra san Camilo de Lelis.

Detenido y sancionado el 'Joker' de San Fermín con una multa que podría ir hasta los 6000 euros

El 'Joker' de los sanfermines

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de los toros de Jandilla en los Sanfermines

Octavo encierro San Fermín 2026 en directo: Los Jandilla ponen el broche final a los Sanfermines de este año

Efemérides de hoy 14 de julio de 2026: Día Mundial del Chimpancé

Efemérides de hoy 14 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 14 de julio?

Imágenes de la zona afectada por el fuego en Los Gallardos

Se elevan a nueve las víctimas identificadas en el incendio de Los Gallardos en Almería, entre ellos un español

Vista aérea del incendio extinguido en la AP-7 a la altura de Benahavís (Málaga)
Accidente

Dos muertos, cinco heridos y un camión incendiado tras un accidente que corta la AP-7 en Benahavís, Málaga

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil
Galicia

Una mujer en la UCI tras ser encontrada en la calle con la cara ensangrentada y llena de golpes en Pontevedra

Incendio Los Gallardos
INCENDIOS ALMERÍA

La difícil vuelta a casa de los afectados por los incendios de Los Gallardos: "Es horroroso, no sé cuándo nos vamos a recuperar"

La devastación que han dejado los incendios en Los Gallardos, Almería, va mucho más allá de las hectáreas calcinadas. Entre el humo, las evacuaciones y las pérdidas materiales, los vecinos intentan ahora regresar a una realidad marcada por el dolor, el miedo y el recuerdo de quienes no lograron escapar.

Insólita intervención en Lugo: un policía local recupera una serpiente de una lavadora
HALLAZGO

Insólita intervención en Lugo: un policía local recupera una serpiente de una lavadora

La propietaria de la vivienda dio aviso a la Policía tras cerrar la puerta de la lavadora para que el reptil no escapase.

Bombers de la Generalitat

Muere una mujer y cinco personas resultan heridas por un incendio en una vivienda de Barcelona

Row imagen - DANA

Aumentan a 231 los muertos por la DANA al incluir a un hombre que sufrió un infarto en Benetússer, Valencia

Imagen de Fergie Chambers

Detenido en Ibiza el multimillonario estadounidense James Cox Chambers Jr. por una orden internacional

Publicidad