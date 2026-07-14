Efemérides de hoy 14 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 14 de julio?

El 14 de julio se celebra el Día Mundial del Chimpancé. Con el objetivo de concienciar a la sociedad, el Instituto Jane Goodall impulsó esta fecha para conmemorar la primera vez que la primatóloga llegó a las orillas del lago Tanganica, en el actual territorio del Parque Nacional de Gombe (Tanzania). El chimpancé se encuentra catalogado en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); la especie afronta múltiples amenazas que ponen en peligro su preservación, tales como la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el tráfico ilegal de crías. Asimismo, la conmemoración destaca la cercanía genética entre el ser humano y el chimpancé, especies que comparten aproximadamente el 98,7% de su secuencia de ADN.

El 14 de julio de 2024, España consigue su cuarta Eurocopa al vencer en la final a Inglaterra por 2-1. Liderada por Luis de la Fuente, la selección hizo historia al convertirse en la primera que gana todos los partidos de una misma edición del torneo europeo. Con este título, España se consolidó como la selección más laureada de la competición. En el encuentro, Nico Williams adelantó a España tras el descanso. Inglaterra igualó el marcador en el minuto 73 con un tanto de Cole Palmer a pase de Jude Bellingham. El partido se resolvió dentro de los 90 minutos reglamentarios cuando, en el minuto 86, Mikel Oyarzabal remató un centro de Marc Cucurella. Tras el pitido final, el capitán Álvaro Morata alzó el trofeo de campeones.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 14 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 14 de julio?

1894.- Sabino Arana funda la Sociedad Euskaldun Batzokija en Bilbao, germen del Partido Nacionalista Vasco e izan por vez primera la ikurriña.

1902.- El cuzqueño Agustín Lizárraga descubre las ruinas peruanas de Machu Picchu, que en 1911 da a conocer al mundo el estadounidense Hiram Bingham.

1937.- Primer vuelo que cruza el Polo Norte desde San Jacinto (California) hasta Moscú (Rusia).

1938.- El Giornale d'Italia publica el texto anónimo, preparado por Mussolini, 'Il Fascismo e i problemi della razza', que inspira las leyes raciales.

1940.- Fulgencio Batista gana las presidenciales de Cuba, apoyado por socialistas y comunistas.

1964.- El ciclista Jacques Anquetil gana su quinto y último Tour de Francia.

1983.- Nintendo lanza el videojuego 'Mario Bros'.

1995.- Nace el formato de audio comprimido MP3, pero el primer reproductor (MPMan F10) no se vende hasta 1998.

1998.- El marroquí Hicham El Guerrouj logra el récord mundial de 1.500 metros (3:26.00), en Roma.

2010.- Kodak fabrica su último rollo de película de diapositivas Kodachrome, tras 75 años en el mercado, con el que inmortaliza imágenes Steve McCurry, afamado fotógrafo de Magnum.

2021.- El Tribunal Constitucional declara ilegal el confinamiento decretado por el Gobierno español en el primer estado de alarma por la pandemia del coronavirus del covid-19.

¿Quién nació el 14 de julio?

1717.- Ventura Rodríguez, arquitecto español.

1807.- Ventura de la Vega, poeta y escritor hispanoargentino.

1913.- Gerald Ford, expresidente estadounidense.

1937.- Yoshiro Mori, ex primer ministro japonés.

1942.- Javier Solana Madariaga, político español y ex secretario general de la OTAN.

1973.- Candela Peña, actriz española.

1977.- Victoria de Suecia, princesa heredera.

¿Quién murió el 14 de julio?

1816.- Francisco de Miranda, prócer de la independencia de Venezuela.

1954.- Jacinto Benavente, dramaturgo español.

1970.- Luis Mariano, cantante español.

1998.- Richard McDonald, creador de la cadena de comida rápida homónima.

2002.- Joaquín Balaguer, expresidente dominicano.

2003.- Compay Segundo, músico cubano.

2022.- Eugenio Scalfari, periodista italiano.

¿Qué se celebra el 14 de julio?

Hoy, 14 de julio, se celebra el Día Internacional del Tiburón.

Horóscopo del 14 de julio

Los nacidos el 14 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 14 de julio

Hoy, 14 de julio, se celebra san Camilo de Lelis.