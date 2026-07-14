Las principales hipótesis de Jorge Morales, experto en el sector energético, sobre el incendio en Los Gallardos: "Un enganche ilegal o falta de revisión por parte del Gobierno"

El incendio de Los Gallardos es ya el más letal del S.XXI, Su voracidad ha acabado por calcinar 7.000 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros. Este lunes se ha dado por estabilizado y se ha permitido el regreso a sus casas de los más de mil evacuados. El fuego se ha cobrado 13 vidas de las cuales nueve ya han sido identificadas, además de la última víctima mortal, que estaba ingresada, una mujer de 93 años.

La investigación sobre el origen de las llamas continúa rodeada de incertidumbre. La principal hipótesis apunta a un tendido eléctrico presuntamente fuera de servicio y sin tensión, aunque esta versión ha sido puesta en duda por expertos del sector, que consideran que existen importantes contradicciones en la información conocida hasta el momento.

El ingeniero y experto en energía Jorge Morales de Labra aseguró que un cable sin tensión "es incapaz de provocar un incendio", ya que, al no transportar energía, no puede generar chispas. A su juicio, este hecho choca frontalmente con los testimonios de personas que afirmaron haber visto chispas en la zona donde se originó el fuego.

"Tenía que haber tensión"

"Si había chispas, necesariamente tenía que haber tensión", explicó Morales de Labra, quien recordó que la compañía distribuidora sostiene, por el contrario, que la línea estaba desactivada. Esta discrepancia, señaló, convierte la hipótesis actual en un escenario difícil de sostener sin una investigación técnica concluyente.

El experto también advirtió de que existe confusión entre dos tipos de instalaciones eléctricas muy diferentes: las líneas de baja tensión y las de alta tensión. Según explicó, las imágenes difundidas del cable que abastecía a un restaurante abandonado corresponden a una línea de baja tensión, mientras que otras imágenes relacionadas con el incendio muestran una infraestructura de alta tensión, sometida a una normativa distinta y con obligaciones de mantenimiento específicas.

Un posible enganche ilegal

En el caso de una línea de baja tensión que hubiera dejado de prestar servicio tras el cierre del establecimiento, Morales de Labra explicó que lo habitual es que la distribuidora retire los fusibles que alimentan la instalación. Si, pese a ello, la línea estuviera energizada y produjera chispas, una de las hipótesis plausibles sería la existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica.

"Lo normal sería que alguien hubiera restablecido el suministro de forma fraudulenta", indicó el especialista, quien apuntó que ese tipo de manipulaciones pueden realizarse reponiendo ilegalmente los fusibles o conectando directamente la instalación privada a la red de distribución.

Muy distinto sería el escenario si el origen estuviera en una línea de alta tensión. En ese caso, recordó, la legislación española obliga a realizar inspecciones periódicas cada tres años cuando se trata de instalaciones particulares. Morales de Labra señaló que corresponde a las comunidades autónomas supervisar el cumplimiento de esas revisiones, aunque advirtió de que el elevado número de tendidos existentes dificulta el control efectivo de todas las infraestructuras.

Para el experto, determinar si el foco del incendio se originó en una línea de baja o de alta tensión será una de las claves de la investigación, ya que las responsabilidades y las posibles causas variarían de forma sustancial en función del tipo de instalación implicada. Mientras avanzan las pesquisas, el caso mantiene abiertas numerosas incógnitas sobre el estado real del tendido eléctrico y sobre los mecanismos de control y mantenimiento de estas infraestructuras, en un contexto de elevado riesgo de incendios forestales.

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