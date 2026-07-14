Muere un hombre apuñalado en su casa en el barrio de Las Tablas, Madrid

La Policía Nacional está investigando el asesinato de un hombre de 37 años en un domicilio del barrio de Las Tablas, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

De acuerdo con la información proporcionada por los cuerpos de seguridad, los agentes recibieron una llamada a las 9:50 horas que les informaba de un olor a químico muy fuerte procedente de la vivienda en la que fue encontrada la víctima. Al acceder al interior del domicilio, encontraron al varón inconsciente y con múltiples heridas causadas por un arma blanca en diferentes puntos del cuerpo.

Intentaron reanimarlo

Fuentes vinculadas a la investigación han afirmado que ese olor a químico corresponde al del gas pimienta y que han descubierto un cuchillo de cocina en el suelo de la escena del crimen. También aseguran que la víctima, un varón de nacionalidad española, se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los servicios sanitarios del Samur y, a pesar de los intentos por reanimarlo, el hombre falleció en el lugar.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Samur-Protección Civil y los Bomberos de la Comunidad de Madrid. El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional ha tomado el mando de la investigación y será el responsable de esclarecer las causas de lo ocurrido.

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