Noticias de hoy, martes 14 de julio de 2026

Martes para soñar con una final del Mundial. Hay que ganar a Francia el día de la Toma de la Bastilla.

Lamine Yamal pide una Copa como regalo de cumpleaños

Lamine Yamal cumplió este lunes 19 años y como regalo pidió una Copa, una copa del Mundo. España se ha citado hoy con Francia en su día nacional. Hasta ahora los galos han sido el mejor equipo del campeonato. Toda España contiene el aliento para que esta noche se logre algo histórico, que sólo hemos visto una vez y hace ya 16 años: España en la final de un Mundial.

Lamine Yamal contesta a Rajoy

La polvareda que ha levantado Mariano Rajoy tiene una nueva respuesta, es la de Lamine Yamal. El expresidente afirma que la selección francesa tiene un altísimo nivel, pero no tiene franceses. El enfado en Francia es monumental, desde el PP le quitan hierro diciendo que se trata de ironía. Sin embargo, para el Gobierno, es racismo. El jugador contesta que "si el fútbol sirve para algo es para integrar".

El incendio en Los Gallardos, estabilizado

La lucha contra el fuego en Los Gallardos está cerca de llegar a su fin. El incendio está ya controlado aunque todavía hay efectivos trabajando allí. De los 13 muertos hay 10 identificados: cinco son británicos, tres belgas. una francesa y un español. Las llamas han calcinado 7.000 hectáreas.