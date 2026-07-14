Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 14 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 14 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 14 de julio de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Martes para soñar con una final del Mundial. Hay que ganar a Francia el día de la Toma de la Bastilla.

Lamine Yamal pide una Copa como regalo de cumpleaños

Lamine Yamal cumplió este lunes 19 años y como regalo pidió una Copa, una copa del Mundo. España se ha citado hoy con Francia en su día nacional. Hasta ahora los galos han sido el mejor equipo del campeonato. Toda España contiene el aliento para que esta noche se logre algo histórico, que sólo hemos visto una vez y hace ya 16 años: España en la final de un Mundial.

Lamine Yamal contesta a Rajoy

La polvareda que ha levantado Mariano Rajoy tiene una nueva respuesta, es la de Lamine Yamal. El expresidente afirma que la selección francesa tiene un altísimo nivel, pero no tiene franceses. El enfado en Francia es monumental, desde el PP le quitan hierro diciendo que se trata de ironía. Sin embargo, para el Gobierno, es racismo. El jugador contesta que "si el fútbol sirve para algo es para integrar".

El incendio en Los Gallardos, estabilizado

La lucha contra el fuego en Los Gallardos está cerca de llegar a su fin. El incendio está ya controlado aunque todavía hay efectivos trabajando allí. De los 13 muertos hay 10 identificados: cinco son británicos, tres belgas. una francesa y un español. Las llamas han calcinado 7.000 hectáreas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Se elevan a nueve las víctimas identificadas en el incendio de Los Gallardos en Almería, entre ellos un español

Imágenes de la zona afectada por el fuego en Los Gallardos

Publicidad

Sociedad

Imagen de Incendio de Los Gallardos

Última hora del incendio de Los Gallardos en Almería, en directo: con 13 víctimas mortales identificadas, el fuego está oficialmente controlado

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Investigan una presunta agresión sexual de un menor de 13 años a otra adolescente de su edad en Lleida

Imagen de archivo de los toros de Jandilla en los Sanfermines

Los Jandilla cierran los Sanfermines con un encierro vertiginoso que ha dejado 2 heridos por asta de toro

Imagen de los agentes de la Guardia Civil investigando las fotografías
Logroño

Un menor de 14 años crea con IA y difunde imágenes pornográficas falsas de nueve compañeras de instituto

Coche de Guardia Civil
Tiroteo

Un tiroteo en Rivas-Vaciamadrid deja a un hombre herido por arma de fuego

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 14 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 14 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Nikoline, la menor noruega desaparecida en Marbella
Málaga

Un detenido por la muerte de Nikoline, la joven de 17 años atropellada en la A-7 en Mijas

El teléfono móvil de la víctima, encontrado en el lugar de los hechos, permitió a los investigadores reconstruir los últimos movimientos.

Imagen de Víctor Resco

Víctor Resco, ingeniero forestal, advierte de las consecuencias de no tener un "pacto de estado": "Podríamos tener incendios de un millón de hectáreas"

Jorge Morales

Las principales hipótesis de Jorge Morales, experto en el sector energético, sobre el incendio en Los Gallardos: "Un enganche ilegal o falta de revisión por parte del Gobierno"

Detenido en Lorca.

Intenta huir por la azotea de su casa en Lorca (Murcia) antes de ser detenido por la Policía

Publicidad