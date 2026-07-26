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Temor en el barrio bilbaíno de Deusto ante los robos de ladrones que trepan por las fachadas

Los amigos de lo ajeno aprovechan que en las noches calurosas de Julio muchos vecinos dejan las ventanas abiertas mientras duermen.

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Temor en el barrio bilbaíno de Deusto ante los robos de ladrones que trepan por las fachadas | Antena3.com

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Gonzalo Masip
Gonzalo Masip
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Abren las ventanas para combatir el calor nocturno, pero se enfrentan a otro peligro. Ladrones que escalan las fachadas para llegar a su botín. Un vecino de las viviendas municipales de Torre Madariaga nos señala varias de las viviendas que han sufrido robos en los últimos días. En una de ellas vive Mikel. Le entraron a su casa a pesar de vivir en un segundo piso. Nos explica que entraron accediendo por la terraza desde la del vecino, y que de una mesita del salón se llevaron un móvil, además de trescientos euros y varias joyas.

Los vecinos de Deusto, en Bilbao, sospechan como lo hacen. Nos aseguran que suben ayudándose de unas rejillas que llegan hasta el primer piso y que luego siguen hacia arriba agarrándose a las tuberías.

En alguna ocasión, los ladrones no han logrado su objetivo gracias a la colaboración vecinal. En una de esas ocasiones, uno de ellos detectó a dos ladrones subidos a la visera de un portal que trataban de acceder a una ventana. La vecina de la casa nos comenta que salieron huyendo cuando este les llamó la atención. "Tuve suerte de que el vecino me echó una mano", nos asegura.

Aunque los asaltos se repiten con demasiada frecuencia. Hablamos con varios vecinos que nos comentan diversos casos. En varios de ellos, los amigos de lo ajeno entraron en las casas mientras sus ocupantes dormían. En muy poco tiempo robaron todo lo que pudieron.

Los vecinos han colocado carteles. Se anima a mantener las ventanas cerradas y a no dejar objetos de valor cerca de ellas. Varias mujeres nos comentan que tienen miedo y que duermen con cierta inquietud.

Piden mayor presencia policial para poder dejar de permanecer vigilantes por las noches. Una vecina de Torre Madariaga nos asegura que se sienten abandonados. "Esto no ha pasado en la vida", se lamenta otra.

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