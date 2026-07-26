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Noticias de hoy, domingo 26 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 26 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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Los incendios en España y Francia y la visita de los Reyes a Villamanta, entre las noticias más destacadas de este domingo 26 de julio.

77.000 hectáreas quemadas

Los incendios forestales activos en la Comunidad de Madrid y en Ávila han quemado ya 77.000 hectáreas, con un perímetro total de 280 kilómetros. Más de 55.000 vecinos permanecen evacuados, desalojados o confinados, y ambos incendios siguen fuera de capacidad de extinción.

Felipe VI acude a Villamanta

Los monarcas se han desplazado al incendio de la sierra Oeste de Madrid desde un polideportivo situado en Villamanta, donde han querido destacar la coordinación ejemplar en todos los sentidos: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo".

Además, Felipe VI ha querido agradecer la actitud que han tenido los países que nos han ofrecido medios y materiales como el mecanismo de Protección Civil y de la Unión Europea. Ha recalcado que "la evacuación está siendo ejemplar".

Ayuso anuncia un plan de recuperación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha estado en Villamanta acompañando a los Reyes y visitando a los evacuados por los incendios, y ha reconocido que el "Gobierno regional ya trabaja en la recuperación de las zonas afectadas, pese a que el fuego continúa activo tras cuatro días".

220.000 evacuados en Francia

El gran incendio que afecta al departamento de Gironda, en el suroeste de Francia, continúa fuera de control. Las autoridades han elevado a 220.000 el número de personas evacuadas, después de que las llamas se propagaran con rapidez durante la pasada noche. El fuego ha calcinado ya unas 42.000 hectáreas.

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