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Se agarró a unas ramas para sobrevivir: el heroico rescate de dos guardias civiles a un joven en río Ruecas

Consiguieron asegurar al joven que pudo regresar con su familia, mientras que los agentes fueron atendidos por heridas de carácter leve sufridas durante la intervención en el río Ruecas.

Uno de los guardias civiles que rescató al joven

Uno de los guardias civiles que rescató al joven Guardia Civil

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Raffa Ávila
Publicado:

Dos agentes de la Guardia Civil rescataron ayer por la tarde a un menor de edad que había sido arrastrado por la fuerte corriente del río Ruecas, a su paso por Rena (Badajoz). El joven quedó atrapado sujetándose a unas ramas entre zarzales inaccesibles desde tierra, según han informado fuentes del instituto armado.

Según ha publicado la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, los dos oficiales no dudaron y tras escuchar los gritos de auxilio, se quitaron parte del uniforme, cogieron una cuerda del vehículo oficial y se introdujeron en el agua para alcanzar al menor. Durante el rescate tuvieron que avanzar a contracorriente, utilizando un árbol sumergido como punto de apoyo y perdiendo el equilibrio en varias ocasiones debido a la fuerza del agua.

La valentía de los agentes evitó una tragedia

Los agentes consiguieron asegurar al joven y mantenerlo fuera de peligro hasta la llegada de los bomberos y de los servicios sanitarios. El menor pudo regresar con su familia, mientras que los dos guardias civiles fueron atendidos por heridas de carácter leve sufridas durante la intervención.

La Guardia Civil ha querido destacar la rapidez y la coordinación de sus agentes, que evitaron una tragedia al actuar de forma inmediata en una zona de difícil acceso y con una corriente muy fuerte. El suceso ha vuelto a poner el foco en los riesgos del baño en ríos y embalses, especialmente durante los meses de más calor, cuando aumentan las visitas a zonas de baño no controladas.

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