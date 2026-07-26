Las impresionantes imágenes de la Policía Municipal combatiendo el incendio de Madrid

El fuego que afecta a la Sierra Oeste de Madrid lleva arrasadas 22.000 hectáreas, desde que comenzó hace cuatro días, y todavía no ha sido estabilizado.

A primera hora de este domingo, la Comunidad de Madrid ha hecho balance del incendio, gracias a las condiciones meteorológicas como la baja intensidad del viento de esta noche pasada las llamas han conseguido no expandirse por el terreno.

Alrededor de 300 bomberos y agentes forestales de la comunidad están trabajando sobre el terreno, junto a 50 vehículos como medios terrestres y tres helicópteros de la administración regional que están actuando en las distintas zonas.

La Policía Municipal de Madrid ha compartido un vídeo en su cuenta de X de cómo los efectivos se están enfrentando a las llamas acompañado del siguiente mensaje: "Continuamos colaborando en las labores de apoyo y coordinación frente a los incendios, trabajando junto al resto de los servicios de emergencia para proteger a las personas y garantizar su seguridad".

También las autoridades han agradecido a los ciudadanos que "cumplen las indicaciones de los servicios de emergencia y contribuyen con su responsabilidad".

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