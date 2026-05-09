Se enfrenta a hasta 46 años de cárcel por desnutrición extrema de su hijastra adolescente: pesaba 16 kilos y tenía autismo

Melissa Goodman, de 52 años, se enfrenta a condena de hasta 46 años de prisión en Wisconsin, Estados Unidos, tras declararse culpable sin impugnar los cargos relacionados con el presunto abuso y abandono de su hijastra de 14 años, una adolescente con autismo que fue rescatada el pasado mes de agosto con un peso de apenas 16 kilos y con fallas orgánicas múltiples. Su sentencia está prevista para el 1 de julio.

Su padre avisó a las autoridades

El caso salió a la luz el pasado mes de agosto, cuando el padre de la víctima llamó al número de emergencias para informar de que su hija "no se encontraba bien". Tras la llamada, el servicio de paramédicos se dirigió al lugar de los hechos y encontraron a la menor, que estaba tan delgada que uno de los efectivos creyó que tenía seis o siete años.

Las autoridades encontraron a la joven en un grave estado de desnutrición, con insuficiencia respiratoria, disfunción cardíaca, hepatitis aguda grave y pancreatitis, tal y como recoge la cadena estadounidense Fox 11.

Sus padres le restringuían la comida

Según la denuncia, la víctima fue hospitalizada primero en Green Bay antes de ser trasladada al Hospital Infantil de Wisconsin en Wauwatosa. Dicha denuncia alega que, al estar hospitalizada, la niña pidió una segunda ración de comida. Cuando le llevaron esa segunda ración, la menor dijo a los médicos que su padre se enfadaría muchísimo.

Tras enterarse de que recibiría tres comidas al día durante su hospitalización, la niña le comentó al personal médico que a su padre "no le gusta que coma tanto". Por otro lado, el personal sanitario que trataba a la niña detalló que "se le iluminaron los ojos" al conocer el horario de comidas.

Aislada entre el 2020 y el 2025

La menor empezó a vivir con su padre en 2020 después de que su madre fuera encarcelada. Por la pandemia de COVID-19, la niña tenía clases online durante el curso escolar. Posteriormente, al año siguiente, el padre afirmó que la niña recibía educación en casa. Tal y como detalló la fiscal, la joven "fue víctima de negligencia durante varios años" y llevaba sin ir al médico ni a la escuela desde 2020.

En un primer momento, el padre de la víctima afirmó que la joven tiene autismo y que por esa razón no comía ni dormía.

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