Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

MALTRATO INFANTIL

Se enfrenta a hasta 46 años de cárcel por desnutrición extrema de su hijastra adolescente: pesaba 16 kilos y tenía autismo

Según los fiscales de Wisconsin, la familia está acusada de encerrar a la adolescente en una habitación sin colchón, de confinarla a su cuarto durante años y de privarla de comida y agua.

Imagen de archivo de un polic&iacute;a en EEUU

Imagen de archivo de un policía en EEUUPexels

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

Melissa Goodman, de 52 años, se enfrenta a condena de hasta 46 años de prisión en Wisconsin, Estados Unidos, tras declararse culpable sin impugnar los cargos relacionados con el presunto abuso y abandono de su hijastra de 14 años, una adolescente con autismo que fue rescatada el pasado mes de agosto con un peso de apenas 16 kilos y con fallas orgánicas múltiples. Su sentencia está prevista para el 1 de julio.

Su padre avisó a las autoridades

El caso salió a la luz el pasado mes de agosto, cuando el padre de la víctima llamó al número de emergencias para informar de que su hija "no se encontraba bien". Tras la llamada, el servicio de paramédicos se dirigió al lugar de los hechos y encontraron a la menor, que estaba tan delgada que uno de los efectivos creyó que tenía seis o siete años.

Las autoridades encontraron a la joven en un grave estado de desnutrición, con insuficiencia respiratoria, disfunción cardíaca, hepatitis aguda grave y pancreatitis, tal y como recoge la cadena estadounidense Fox 11.

Sus padres le restringuían la comida

Según la denuncia, la víctima fue hospitalizada primero en Green Bay antes de ser trasladada al Hospital Infantil de Wisconsin en Wauwatosa. Dicha denuncia alega que, al estar hospitalizada, la niña pidió una segunda ración de comida. Cuando le llevaron esa segunda ración, la menor dijo a los médicos que su padre se enfadaría muchísimo.

Tras enterarse de que recibiría tres comidas al día durante su hospitalización, la niña le comentó al personal médico que a su padre "no le gusta que coma tanto". Por otro lado, el personal sanitario que trataba a la niña detalló que "se le iluminaron los ojos" al conocer el horario de comidas.

Aislada entre el 2020 y el 2025

La menor empezó a vivir con su padre en 2020 después de que su madre fuera encarcelada. Por la pandemia de COVID-19, la niña tenía clases online durante el curso escolar. Posteriormente, al año siguiente, el padre afirmó que la niña recibía educación en casa. Tal y como detalló la fiscal, la joven "fue víctima de negligencia durante varios años" y llevaba sin ir al médico ni a la escuela desde 2020.

En un primer momento, el padre de la víctima afirmó que la joven tiene autismo y que por esa razón no comía ni dormía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Albares asegura que Israel liberará al activista español Saif Abukeshek tras ser detenido en la flotilla de Gaza

Saif Abukeshek

Publicidad

Mundo

Paseo marítimo de Lowesoft, en Suffolk (Inglaterra)

Muere una madre delante de su hija tras quedar atrapada entre rocas mientras subía la marea

Péter Magyar, ganador de las elecciones de Hungría

Péter Magyar inicia una nueva etapa en Hungría y promete "poner fin a décadas de estancamiento"

Imagen de archivo de un policía en EEUU

Se enfrenta a hasta 46 años de cárcel por desnutrición extrema de su hijastra adolescente: pesaba 16 kilos y tenía autismo

Imagen de archivo de un avión en un aeropuerto
Estados Unidos

Muere una persona tras ser atropellada por un avión en una pista aérea en Denver

El presidente ruso, Vladimir Putin, deposita flores durante una ceremonia en Moscú
RUSIA

El Día de la Victoria en Rusia pierde fuerza tras más de cuatro años en guerra

Saif Abukeshek
Israel

Albares asegura que Israel liberará al activista español Saif Abukeshek tras ser detenido en la flotilla de Gaza

Fue arrestado el pasado 30 de abril cuando la Marina israelí interceptó la expedición humanitaria que pretendía romper el bloqueo de Gaza.

Donald Trump junto a Volodímir Zelenski
Guerra Ucrania

Donald Trump anuncia un intercambio de 1.000 prisioneros tras atribuirse la tregua entre Rusia y Ucrania

El presidente estadounidense afirma que el alto el fuego fue gracias a su solicitud y Zelenski lo ha confirmado.

Imagen del Secretario de Estado, Marco Rubio

EE.UU. espera la respuesta de Irán sobre las negociaciones de paz mientras ataca dos petroleros iraníes

Foto del FBI

Trump publica los archivos secretos del Pentágono sobre vida extraterrestre

Imagen de una ambulancia en Praia, Cabo Verde

Rodrigo Morínigo, un menor de 14 años que murió por hantavirus: "Nos mandaron a casa con ibuprofeno"

Publicidad