Guardería Algemesí

Declara una trabajadora de la 'guardería de los horrores' de Algemesí: aparecía en los vídeos sin hacer nada

El juez la ha citado esta mañana en calidad de investigada tras aparecer en varios vídeos siendo testigo en la sala donde se producían estos maltratos.

Emma Tomás
Publicado:

Minutos antes de las 10:00 horas de la mañana de este jueves, la trabajadora de la guardería de Algemesí ha llegado a los juzgados de Alzira, donde estaba citada para declarar en calidad de investigada. Acompañada por otro hombre, los dos han entrado completamente cubiertos para evitar ser reconocidos ni vistos por la prensa.

La trabajadora es auxiliar de esta guardería en la que se investigan los episodios de malos tratos que sufrieron los menores. El juez decidió citarla tras aparecer en varios vídeos en la sala donde se producían los maltratos y la trabajadora no hacía nada, ni lo impedía. Una declaración que el juez ha tomado para ver si la empleada de esta guardería infantil tuvo conducta omisiva en las vejaciones y golpes por los que se denuncia a la propietaria de la guardería.

Recordemos que la dueña del centro fue detenida a finales de enero por, presuntamente, golpear, vejar, zarandear y encerrar en habitaciones contiguas y sin vigilancia a los menores que tenían entre nueve meses y tres años. Un arresto que se produjo por las denuncias que realizaron parte del personal del centro que fueron quiénes alertaron de estos episodios.

Un suceso que ha conmocionado a los vecinos de esta localidad de la provincia de Valencia.

La guardería de los horrores

Una trabajadora grabó durante cinco meses 21 vídeos que aportó a la Policía con los supuestos malos tratos, que incluyen empujones, obligar a un niño a comer mientras que le tapaba la boca y la nariz con la mano hasta hacerle sentir arcadas o pinchar a otro en el pie con una chincheta porque se quedaba descalzo.

Unas imágenes que confirmaba con su relato a Antena 3 Noticias la madre de uno de los niños: "Se ve mucha violencia, maltrato, vejaciones, humillaciones. (La dueña) Les golpeaba con los juguetes para que ordenaran las cosas y les ponía chinchetas en los pies para que no se quitaran los zapatos. Hemos visto los vídeos, todo es decepcionante. Hay que tener en cuenta que los niños no hablan y por eso, nadie, ninguna familia, se esperaba algo así. Ahora confiamos plenamente en la justicia".



Imagen de archivo de un tren de Iryo circulando por una vía de la Comunindad Valenciana

Interrumpidos los trenes entre la Comunidad Valenciana y Cataluña por fuertes rachas de vientos

