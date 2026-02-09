Un trabajador de guardería declarado culpable de violar a niños de 2 y 3 años: "Los sentaba en su regazo y los besaba"

El trabajador de guardería Nathan Bennet fue arrestado el pasado mes de agosto tras una investigación de seis meses. Ahora ha sido declarado culpable de abusar sexualmente de niños en lo que el tribunal describió como "la pesadilla de todo padre".

El hombre de 30 años, y residente en Corston, fue condenado por dos cargos de violación, cuatro cargos de agresión sexual y dos cargos de agresión con penetración. Todos ellos relacionados con cinco niños de la guardería Partou King Street de Bristol, que en ese momento tenían entre dos y tres años. Anteriormente, Bennet había admitido otros 13 cargos de delitos sexuales con cuatro de los niños, que tenían dos años.

En julio de 2024 comenzó a trabajar en la guardería, pero meses más tarde, en febrero, la gerente de la guardería, Victoria Tutton, vio imágenes que mostraban a Bennet introduciendo sus manos dentro de los pantalones de un niño, y lo denunció a la policía.

El juicio duró cuatro días, y antes de que el jurado popular deliberase, la fiscal Virginia Cornwall advirtió que los padres y el personal ya habían mostrado preocupación por el comportamiento de Bennet hacia los niños bajo su cuidado.

Elizabeth Burton, compañera del trabajador, declaró en el tribunal que el trabajador tenía un "apego celoso" hacia cinco niños y que "tomaba control" de ellos, informa 'The Sun'. También contó que sentaba a los niños en su regazo durante bastante tiempo, además de tener pantalones con agujeros en la entrepierna, aunque afirmó que "no los usaba para trabajar porque no eran adecuados".

"Su comportamiento era excesivamente cariñoso, pues además de sentarlos en su regazo, los besaba en la cara, en la mejilla o en la frente", añadió.

Un niño lo admitió

Durante el juicio se proyectaron entrevistas en vídeo de dos niños del caso, referidos como Niño A y Niño E. La madre del este último testificó que su hijo había revelado cómo había sido abusado en la guardería: "Le pregunté cuándo había sucedido. Me dijo que fue en la guardería".

El portavoz del despacho de abogados Leigh Day señaló que las familias, que están "devastadas por el horrible abuso", desean saber qué controles se realizaron y cómo fallaron los sistemas de protección de la guardería. Afirmaron que "nada puede explicar la conmoción, la ira y la angustia que sentimos, ni el profundo y duradero impacto que estamos seguros que esto tendrá en las familias".

La inspectora de la policía de Avon y Somerset, Lucy Forde, indicó que la investigación fue "profundamente desafiante y angustiante" para todos los involucrados, ya que "se confió en Nathan Bennett para cuidar niños". Y ha querido rendir homenaje a las familias por su "apoyo y fortaleza".

El juez William Hart afirmó que Bennet enfrentará una larga pena de prisión y que "estos son los niños más pequeños con los que he tenido que lidiar en muchos, muchos años", informa 'BBC News', añadiendo que Niño E podría ser "el testigo más joven" de un juicio en el país. Bennet permanece en prisión preventiva hasta la sentencia, prevista para el 16 de marzo.

