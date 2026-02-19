Gritos de "¡Asesino, sádico!" al presunto autor del doble crimen de Xilxes

Con la cara cubierta con una sudadera, esposado y la misma camiseta de rayas con la que encontró los cadáveres de su expareja y su hija de 12 años. Así ha salido del edificio en el que vivía Abdelkader B. D. tras 3 horas de minucioso registro en presencia de su abogado.

El presunto autor del doble crimen ha sido testigo de cómo los agentes del Grupo de Homicidios y del laboratorio del Servicio de Criminalística de la Comandancia de Castellón revisaban palmo a palmo el piso del barrio valenciano de Benicalap en el que residía actualmente.

En la calle le esperaban una veintena de vecinos. En el escaso trayecto a pie desde el portal del edificio hasta la furgoneta que lo ha trasladado de nuevo a los calabozos del cuartel, varias personas le han gritado "asesino y sádico". Una de estas personas es una mujer rubia que gritaba con fuerza: "¡Si lo dejan libre lo liquido!"

Esta vecina conocía al detenido de verlo en un bar cercano al domicilio. "Nos veíamos y saludaba a todo el mundo", explica. También asegura que sus gritos de indignación y rabia son fruto de la tragedia ocurrida. "Parecía un santo, una buena persona y no lo era. ¡Hay que acabar con este tipo de asesinos!", repite angustiada.

Un par de minutos antes de la salida del detenido, los agentes han cargado varias cajas con material incautado en la vivienda y varias bolsas con muestras biológicas. Los agentes del laboratorio del Servicio de Criminalística han inspeccionado también el balcón de la vivienda en el que, según los vecinos, viven otras dos mujeres que le habrían trasladado hasta Xilxes tras recibir en su teléfono móvil una fotografía de la escena del crimen.

Una decena de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil ha escoltado en su regreso a los calabozos de Castellón. Está previsto que el detenido pase este viernes a disposición judicial en los Juzgados de Violencia de Género de Villarreal.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este mediodía los dos homicidios por presunta violencia de género.

Los investigadores sospecharon desde el inicio de la versión ofrecida por Abdelkader B. D. Tras comprobar las incoherencias del relato fue detenido por el presunto doble crimen. Previamente, solo había sido detenido por quebrantar la orden de alejamiento de 300 metros que tenía hacia su ex pareja, quien también se encontraba dentro del Sistema VioGén por un episodio de violencia de género por que fue condenado.

En las últimas horas, los investigadores han tomado muestras de restos biológicos y huellas que pudieran incriminarlo en el doble crimen, tanto en su domicilio actual, como en la vivienda de Xilxes en la que el detenido encontró los cadáveres.

La información que aporten las grabaciones de las cámaras de seguridad durante sus movimientos en los últimos días y la geolocalización de Abdelkader B. D. y las víctimas van a ser claves para su implicación en los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.