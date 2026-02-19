Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Interrumpidos los trenes entre la Comunidad Valenciana y Cataluña por fuertes rachas de vientos

Se esperan rachas de viento muy fuertes en varios puntos del norte, este y sureste peninsular.

Imagen de archivo de un tren de Iryo circulando por una vía de la Comunindad Valenciana

Interrumpidos los trenes entre la Comunidad Valenciana y Cataluña por fuertes rachas de vientos

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Desde las 11:00 horas y hasta las 16:00, el tráfico ferroviario entre la Comunidad Valenciana y Cataluña está interrumpido debido al aviso por fuertes rachas de viento emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Dependiendo de la evolución ferroviaria, la afectación al servicio podrá variar.

Avisos por vientos

La AEMET ha activado este jueves avisos naranjas (peligro importante) y amarillos (peligro bajo) por vientos, fenómenos costeros y nevadas en Cataluña, mientras que en la Comunidad Valenciana se mantendrá el mismo nivel, pero tan solo por vientos.

Aún así, según la predicción del ente meteorológico para el 19 de febrero, se esperan rachas de viento muy fuertes en varios puntos del norte, este y sureste peninsular, así como en las Islas Baleares, que podrían ser puntualmente huracanados, superando los 120 km por hora en algunas zonas del país.

Las temperaturas máximas irán previsiblemente en descenso en todo el territorio y las mínimas tendrán un descenso en la península y en Baleares. En Canarias, se registrará un ligero ascenso en las islas más orientales y un predominio de descensos en el resto, así como heladas débiles en zonas de montaña.

