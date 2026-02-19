El curioso uso que le dan los vecinos de Cangas a la baliza V16 y que se ha hecho viral

A modo de original jardín, los vecinos del municipio de Cangas, en la comarca de O Morrazo (Pontevedra), han convertido el bache de una de sus carreteras en todo un fenómeno viral.

En el vídeo, grabado desde una ventana de un edifico próximo, se aprecia perfectamente el tremendo socavón que hay en una de los viales del municipio. Pero no solo eso, se observa con claridad una 'berza' -nombre que se utiliza en Galicia para referirse a un tipo de col- en medio y medio del bache. Se trata de un vial secundario y uno se encuentra el socavón nada más gira en el cruce por lo que, para evitar sustos, los vecinos -que han pensado en todo- han decidido señalizar el lugar siguiendo los consejos de la Dirección General de Tráfico, con la correspondiente baliza v16 homologada.

Una queja sobre el estado de las carreteras cargada de humor

Las respuestas no se han hecho esperar y hay comentarios de todo tipo en referencia a la original iniciativa. Se trata de un tema importante; una queja debido al mal estado de las carreteras, pero los vecinos han sabido tirar de humor para poner el foco en su problema. Lo han conseguido, de eso no hay duda.

Denuncias de este tipo, con menos retranca eso sí, se han sucedido en las últimas semanas en distintos puntos de toda España. Quejas que van desde las carreteras nacionales a la autonómicas o, como en este caso, municipales. El mal estado que arrastraban los viales se ha visto agravado después de semanas de temporales y lluvias intensas que han dañado aún más el pavimento. Sin ir más lejos, la A52 a su paso por Ourense recibió duras críticas también en redes sociales por la peligrosidad de circular por parte de sus tramos.

Algunos conductores mostraban a través de videos y comentarios su indignación con esta situación. Hay casos que aluden a los daños que provoca en los vehículos esta situación, y otros, como en el caso de repartidores y camioneros por ejemplo, que hacen referencia a la falta de seguridad que implica.

Las intensas lluvias de este invierno han provocado daños en el pavimento

El Partido Popular de Cangas do Morrazo se ha hecho eco de la protesta reclamando a la alcaldesa, del BNG, que tome medidas en el asunto, más aún cuando el propio gobierno nacionalista llevó al pleno municipal una moción para arreglar los viales autonómicos, aseguran los populares. "Después de que nosotros presentásemos una para que se exija que se arreglen los autonómicos, los provinciales y, por supuesto, que den ejemplo y arreglen los municipales", explican desde la oposición en Cangas.

Afirman que el deterioro del firme es progresivo en distintos puntos de la localidad. Aunque no se han visto, por el momento, más balizas en el ayuntamiento. ¿Quién sabe? Igual se están planteando más puntos.

La protesta ha coincidido además con la celebración del Entroido, el Carnaval en Galicia, una época tradicionalmente asociada a la sátira y la denuncia social. Así es que, con altas dosis de humor pero con un fin bastante serio; que se revise el mantenimiento urbano en el ayuntamiento y que se tomen para ello las medidas oportunas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.