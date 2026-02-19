Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Espina bífida

Nace Manuel, un nuevo bebé intervenido de espina bífida durante el embarazo en el Hospital Virgen del Rocío

La madre que ha compartido el proceso en redes fue intervenida al detectarle la enfermedad en un test prenatal.

La madre junto a su beb&eacute;

La madre junto a su bebéAntena 3 Andalucía

Elena Álvarez
Publicado:

El equipo de especialistas del Hospital Universitario Virgen del Rocío ha hecho posible que nazca un nuevo bebé a pesar de que durante a los cinco meses del embarazo de Lucía, una joven de 31 años de Córdoba, detectó que padecía espina bífida "me dijeron que así no podía nacer o me operaban o interrumpía el embarazo". La madre, tras someterse con éxito a una cirugía fetal pionera, ha dado a luz a Manuel su tercer hijo sin riesgo de esta patología, libre de espina bífida "he tenido mucho miedo, pero ha salido bien, la enfermedad se ha parado".

La espina bífida es una de las malformaciones congénitas más complejas del sistema nervioso. La principal causa es el déficit de ácido fólico en la madre durante los meses previos al embarazo y en los tres meses siguientes, aunque existe un 5% de los casos cuya causa es desconocida. Durante décadas, el diagnóstico prenatal situaba a las familias ante un escenario marcado por la discapacidad motora, las complicaciones urológicas y la frecuente necesidad de derivaciones para tratar la hidrocefalia. Hoy, gracias a la posibilidad de intervenir quirúrgicamente al feto antes del nacimiento, ese pronóstico comienza a transformarse.

"Lo mejor que he hecho en mi vida"

En España, uno de los programas públicos pioneros en esta cirugía se desarrolla en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, bajo la coordinación del profesor Guillermo Antiñolo. Tres largos meses ha pasado Lucía ingresada "ha sido doloroso he pasado aquí Nochebuena, Reyes, mi cumpleaños, pero lo volvería a hacer, ha sido lo mejor que he hecho en mi vida"

Durante estos meses, Lucía señala que su pareja ha sido su gran apoyo "él se ha quedado en Córdoba con mis otros hijos". Manuel, que aún sigue ingresado en la unidad de neonatos, nació el pasado 9 de febrero "aunque las enfermeras me dicen que le he dado la vida yo les digo que la vida me la ha dado él a mí" señala emocionada.

Esta madre cordobesa comparte su historia en redes sociales. Roza ya los 10.000 seguidores en TikTok donde cada día explica el proceso y recuperación de su pequeño "hemos vivido contigo el proceso" le dicen algunos internautas mientras otros le dan ánimos "eres una campeona".

La reparación prenatal a la que ha sido sometido Manuel no corrige el defecto inicial, pero sí protege la médula antes del nacimiento, reduciendo la necesidad de derivaciones ventriculares, mejorando la función motora y aumentando la capacidad de caminar de un lugar a otro sin ayuda física de terceros.

La de este pequeño recién nacido es la cirugía fetal abierta número 19 que se realiza con éxito en el Virgen del Rocío de Sevilla, centro de referencia en estas intervenciones y cuyo programa ofrece a las familias una nueva perspectiva ante el diagnóstico prenatal de espina bífida, basada en la evidencia científica, la organización clínica y la sensibilidad humana.

