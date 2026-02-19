Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, jueves 19 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 19 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Fernando Grande-Marlaska vuelve a situarse en el epicentro de de un terremoto político. Es su enésima crisis, hasta el momento siempre ha sobrevivido.

Piden la dimisión de Fernando Grande-Marlaska

El ministro del Interior defiende que no sabía nada. Ahora se investiga al entorno del DAO, quieren saber si le ayudaron a tapar la violación y si se coaccionó a la víctima. Por el momento, ha suspendido al comisario Óscar San Juan, mano derecha del jefe de la Policía.

Gemma Barroso, nueva DAO interina

La víctima le contó lo que había ocurrido a la que era su jefa directa, Gemma Barroso. Barroso acaba de ser nombrada nueva DAO interina, ocupando el cargo de José Ángel González, el denunciado. Como subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, apoyó a la víctima, según el abogado de la denunciante.

Emiliano García-Page, en El Hormiguero

Emiliano García-Page ha hablado sin filtro en El Hormiguero. La mayoría de sus dardos van dirigidos a Sánchez y sus colaboradores. No le ha gustado nada que el presidente del Gobierno sólo tenga la vista puesta en las generales. Y sobre los que critican a Felipe González dice que lo hacen por pura envidia y que nunca llegarán a su nivel.

El objetivo de Gabriel Rufián

El objetivo de Gabriel Rufián es unir a la izquierda para hacer un frente común contra la extrema derecha. El independentista Rufián trata de agitar el tablero y apela a los progresistas de toda España. Propone un programa de mínimos y optimizar los votos evitando la pelea electoral de varias listas.

Mark Zuckerberg declara en un juicio histórico

Mark Zuckerberg ha declarado en un juicio histórico sobre la adicción de los jóvenes a las redes sociales. Se le acusa de lucrarse enganchando a los niños a sus plataformas y perjudicar su salud mental. Las familias han estado presentes mostrando su dolor.

Nuevo posible caso de violencia machista

Nuevo posible caso de violencia machista. Una mujer, de 37 años, ha sido estrangulada en su domicilio. Su expareja ha confesado a la policía el crimen. De confirmarse sería el primer caso de violencia machista en Madrid. El noveno en España en lo que va de año.

