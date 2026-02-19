Denuncian falta de higiene y seguridad sanitaria en el área de urgencias del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas

La Asociación Sindical Autónoma de Canarias (ASACA) ha lanzado una denuncia pública a cerca de la situación que se vive en las Urgencias del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde se estarían produciendo situaciones que comprometen la dignidad y la calidad asistencial de los pacientes, e incluso su seguridad. Además, critican que de forma paralela a esta situación, la dirección del centro destaca su reciente inclusión entre los 25 mejores hospitales de España en el último Monitor de Reputación Sanitaria.

El sindicato asegura que ha constatado deficiencias significativas en un espacio del hospital habilitado de forma provisional para atender a pacientes de Urgencias y denuncian condiciones de atención propias de una "clínica de campaña". Se trataría de un aula de docencia reconvertida en sala para albergar hasta 12 camas y que carecería de elementos tan básicos y necesarios como los aseos, e incluso una zona específica para la gestión de residuos biológicos. Advierten de que la ausencia de baños obliga a trasladar a los pacientes por los pasillos para que puedan acceder a un aseo, lo que vulnera su derecho a la intimidad.

Además, señalan un riesgo importante para la salud tanto de sanitarios como de pacientes ante la falta de una zona habilitada para residuos como orina o heces y aseguran que esta carencia anula la medida principal de prevención de infecciones nosocomiales exigida por la OMS. "La gestión de orines y heces en un entorno sin saneamiento clínico no solo es denigrante para el paciente, sino que representa un peligro biológico por la posible contaminación cruzada en áreas no asistenciales", expone la nota. "Lo que están haciendo es que la orina se deposita en este contenedor de agujas y ahí se tira. No tienen baño donde hacer sus necesidades", explica un sanitario en un vídeo.

Otra de las denuncias que realizan es que, ante la inexistencia de tomas de agua caliente en la sala, el personal sanitario se ve obligado a calentar agua en un microondas doméstico para poder realizar la higiene básica de los pacientes. Además, aseguran que algunas de las camas están ubicadas bajo una cristalera y sin protección solar, exponiendo a los enfermos a radiación directa, lo que dificulta su descanso y su recuperación. ASACA advierte de que estas condiciones son impropias de un centro hospitalario de referencia y contrastan fuertemente con la imagen de excelencia que proyecta la dirección. Desde el sindicato exigen la clausura inmediata de este espacio provisional como área asistencial y reclaman que se habiliten camas en planta que cumplan con la normativa de seguridad del paciente. Además, piden responsabilidades a la Gerencia del hospital por lo que consideran una gestión que no garantiza unas condiciones mínimas de higiene y seguridad sanitaria.

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha sido reconocido recientemente por su posición destacada en el Monitor de Reputación Sanitaria, un ranking que evalúa distintos indicadores de calidad y prestigio en el ámbito sanitario español, y con esta denuncia se reabre el debate sobre la presión asistencial en los servicios de Urgencias y las medidas adoptadas por los centros hospitalarios para hacer frente a picos de demanda. "Es intolerable que la Gerencia presuma de excelencia y reputación nacional mientras mantiene a seres humanos en un 'almacén' de pacientes sin las condiciones mínimas de higiene y seguridad sanitaria", afirman desde la delegación sindical de ASACA.

La respuesta del hospital

El centro hospitalario asegura que tiene previsto realizar trabajos de ampliación de cara al próximo invierno en el servicio de Urgencias, que crecerá hacia la zona de las antiguas aulas de docencia. "Teniendo en cuenta la situación actual del servicio por la persistencia de las infecciones respiratorias invernales, parte de esa zona que será ocupada por el servicio de Urgencias se ha habilitado ya, de forma temporal, y hasta que la situación asistencial mejore, para atender a pacientes que se encuentran en observación", explican. Aseguran que se trata de pacientes de bajo requerimiento y que están siendo atendidos por el personal sanitario de Urgencias.

"El servicio de Urgencias del Hospital Dr. Negrín continúa recibiendo un número elevado de pacientes llegando, en ocasiones, a los 300 pacientes diarios. En el marco del Plan de Contingencia, activo para afrontar esta situación, se establecen una serie de medidas como refuerzos de plantilla en Urgencias con hasta cuatro o cinco enfermeros y con hasta cuatro o cinco auxiliares de enfermería de forma diaria por turnos (diurno y nocturno)", dicen desde el Hospital.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.