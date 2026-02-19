Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
María León tendrá que pagar una multa de 5.700€ por agredir a una policía de Sevilla

La Audiencia de Sevilla mantiene que los hechos constituyen un delito de resistencia a la autoridad y un delito leve de lesiones, descartando la pena de cárcel que pedían las acusaciones y la Fiscalía.

La actriz sevillana Mar&iacute;a Le&oacute;n

La actriz sevillana María LeónEFE

Marta Álvarez
Publicado:

La actriz María León tendrá que pagar una multa de 5.700 euros por pegar a una policía local de Sevilla, en octubre de 2022. La Audiencia provincial la ha condenado por dos delitos: uno de resistencia a la autoridad y otro leve de lesiones.

La actriz se libra así de ir a la cárcel, al quedar desestimados los recursos presentados por tres agentes que ejercían la acusación particular y por la Fiscalía, que solicitaban elevar la condena hasta dos años de prisión, al considerar que los hechos constituían un delito de atentado a la autoridad y no de resistencia.

La Sección Séptima de la Audiencia ha dictado una nueva sentencia, a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, que es firme y que confirma íntegramente el fallo emitido por el Juzgado de lo Penal número 2. La resolución mantiene tanto la multa como el pago de una indemnización de 100 euros a la agente lesionada, pero rechaza los 1.000 euros por los supuestos daños morales que reclamaba la defensa de la agente agredida.

El tribunal califica de "intolerable" la agresión, pero rechaza endurecer la condena a ‘atentado a la autoridad’ al considerar que el puñetazo y la patada propinados por la actriz estaban dirigidos "a evitar su detención" y que las lesiones causadas fueron de "mínima gravedad".

El relato de los hechos

Según recoge la sentencia, María León paseaba en la madrugada del 1 de octubre de 2022 "junto con otros acompañantes, uno de ellos en bicicleta, procedentes de una cena, en busca de un local abierto", cuando dos agentes procedieron a dar el alto al ciclista para que se sometiese a una prueba de alcoholemia.

Durante esta actuación, la actriz fue requerida para que se identificase y posteriormente "le informaron de que iba a ser conducida a dependencias policiales para su identificación en forma". Tras meterse por su propio pie en el coche policial, se produjo un altercado y la actriz salió huyendo del vehículo.

Los dos policías corrieron detrás de ella y la agarraron de los brazos. La actriz forcejeó y le pegó un puñetazo en la cara a una de las agentes. Después se cayó al suelo y desde ahí le dio una patada. Mientras tanto, le decía insultos como "hija de puta" y "zorra".

