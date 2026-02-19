Efemérides de hoy 19 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 19 de febrero?

El 19 de febrero de 2014, Facebook compra WhatsApp por 19.000 millones de dólares. El gigante tecnológico absorbía así el servicio de mensajería más popular del momento, una operación similar a la que realizaron en 2012 cuando compraron por 1.000 millones de dólares Instagram. Este movimiento mostró una realidad latente, Facebook se había convertido en la punta de lanza de la “industria de la comunicación”. Los que también salieron beneficiados de la transacción fueron los creadores del chat virtual: Jan Koum y Brian Acton.

Tras su apuesta por el “metaverso”, Facebook Inc. apostó por un rebranding pasando a ser ‘Meta Plataforms’. En la actualidad, según el estudio conjunto entre ‘We are Social’ y ‘Meltwater’, Meta Plataforms es dueña de tres de las cuatro redes sociales más usadas de todo el planeta: Facebook, Instagram y WhatsApp.

Un 19 de febrero, pero de 1910, se inaugura el estadio del Manchester United: ‘Old Trafford’. La noche del estreno fue ideal, el equipo local presentaba su nuevo campo de fútbol teniendo como adversario al que se convertiría en su máximo rival, el Liverpool. El ‘Teatro de los Sueños’ es, para muchos de los seguidores del deporte rey, uno de los estadios más icónicos de la historia del fútbol, uno de los escenarios en el que los “red devils” han podido presenciar cientos de noches mágicas mientras animaban a su equipo. A pesar del cariño incondicional que puedan procesar los aficionados más veteranos y noveles por el estadio, el Manchester United tiene entre sus objetivos principales el de construir un nuevo campo, el “New Trafford”, para 2031.

¿Qué pasó el 19 de febrero?

1549.- Se crea el Archivo de Simancas (Valladolid), primer archivo oficial de la Corona de Castilla, según cédula de Carlos I.

1803.- El Acta de Mediación, proclamada por Napoleón Bonaparte, crea la Confederación Suiza.

1878.- Thomas Edison, patenta el fonógrafo, el primer dispositivo capaz de reproducir sonido que fue inventado por él dos años antes.

1926.- Un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso, es subastado en Nueva York por 106.000 dólares.

1936.- Manuel Azaña asume la presidencia del Consejo de Ministros español tras el triunfo electoral del Frente Popular.

1945.- Tropas estadounidenses desembarcan en la isla de Iwo Jima, estratégica base para atacar el territorio japonés.

1986.- La URSS lanza la estación espacial de investigación Mir, la primera en estar habitada de forma permanente.

1990.- Se lanza la primera versión del programa de edición fotográfica Photoshop.

2015.- El Congreso español aprueba la reforma penal contra el terrorismo, derivada del pacto antiyihadista entre PP y PSOE.

2024.- Científicos chinos descubren la estrella más pequeña jamás conocida, bautizada como TMTS J0526B.

¿Quién nació el 19 de febrero?

1473.- Nicolás Copérnico, astrónomo polaco.

1911.- Merle Oberon, actriz británica.

1936.- Paloma O'Shea, pianista española.

1948.- Tony Iommi, guitarrista británico

1967.- Benicio del Toro, actor puertorriqueño.

1977.- Dani Martín, cantante español.

2004.- Millie Bobby Brown, actriz y modelo británica.

¿Quién murió el 19 de febrero?

1951.- André Gide, escritor francés.

1963.- Benny Moré, músico cubano.

1980.- Bon Scott, cantante británico.

1990.- Michael Powell, director británico de cine.

2011.- Florinda Chico, actriz española.

2016.- Umberto Eco, escritor italiano.

2018.- Sergey Litvinov, deportista ruso

¿Qué se celebra el 19 de febrero?

Hoy, 19 de febrero, se celebra el Día Internacional Contra la Homofobia en el Fútbol.

Horóscopo del 19 de febrero

Los nacidos el 19 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 19 de febrero

Hoy, 19 de febrero, se celebran los santos Julián, Marcelo, Álvaro de Córdoba y Gabino.