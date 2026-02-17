Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El duro relato de dos madres de la 'guardería de los horrores' de Algemesí: "Les ponía chinchetas en los pies"

Una trabajadora grabó con su móvil cómo los menores sufrían vejaciones, golpes, pinchazos e insultos.

La madre de uno de los niños

Así eran los maltratos en la 'guardería de los horrores' de Algemesí | Antena 3 Noticias

Isabel Goyanes
Publicado:

Hay 20 familias residentes en la localidad valenciana de Algemesí que están rotas de dolor. Llevaban a sus hijos a la escuela infantil Eva situada en la avenida de Albalat. Hace unos días una auxiliar allí empleada grabó 21 vídeos donde se aprecia un claro maltrato hacia los niños más pequeños matriculados en el centro.

"Les ponía chinchetas en los pies para que no se quitaran los zapatos"

El caso está judicializado, los padres han podido ver las grabaciones donde aparecen sus hijos pequeños. Una de las madres relata para Antena 3 Noticia lo que ha visto en las imágenes: "Se ve mucha violencia, maltrato, vejaciones, humillaciones. (La dueña) Les golpeaba con los juguetes para que ordenaran las cosas y les ponía chinchetas en los pies para que no se quitaran los zapatos. Hemos visto los vídeos, todo es decepcionante. Hay que tener en cuenta que los niños no hablan y por eso, nadie, ninguna familia, se esperaba algo así. Ahora confiamos plenamente en la justicia".

El testimonio de otra madre estremece: "Mi hija tiene sueños extraños, está mal. Fuimos al juzgado para ver los vídeos y todos los padres salieron llorando, nosotros también. Se vio mucho maltrato. A mi hija la obligaban a comer de manera brusca y deplorable.

Esta mujer ha hecho cosas terroríficas. La acusada no ha querido declarar, pero ahora parece que hay otra trabajadora que sabía lo que pasaba y lo tapaba. Todos los padres tenemos abogados, queremos que se haga justicia. Llevamos semanas sin dormir, sobrepensamos, no queremos que esto quede en el olvido".

"La obligaban a comer de manera brusca y deplorable"

La trabajadora del centro denunció a su jefa y entregó los vídeos grabados a la Policía Nacional. En ellos se escuchan amenazas y gritos y se aprecian los malos tratos infligidos a los menores.

La propietaria de la guardería fue detenida pero tras prestar declaración en el juzgado número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, el titular acordó dejarla en libertad provisional. Eso sí, tiene prohibido acercarse y comunicarse con los pequeños, todos ellos menores entre nueve meses y tres años de edad.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la acusada queda como investigada en un procedimiento abierto por delitos de maltrato habitual y un delito continuado de vejaciones injustas a menores.

Sociedad



